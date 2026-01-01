Menu
Account
Sign In
<p>Jinshu Motors is proud to present this very rare, 2018 Subaru BRZ Ts. This vehicle has a clean carfax and looks and drives amazing! We are currently working to get this car ready for its new owner. Check back in shortly. </p>

2018 Subaru BRZ

148,200 KM

Details Description Features

$20,999

+ taxes & licensing
Make it Yours

2018 Subaru BRZ

TS

Watch This Vehicle
13519556

2018 Subaru BRZ

TS

Location

Jinshu Auto

229 Les Collins Ave West, Chezzetcook, NS B0J 2L0

902-441-4888

  1. 1769519464569
  2. 1769519465227
Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$20,999

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
148,200KM
Excellent Condition
VIN JF1ZCAD12J9600545

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 148,200 KM

Vehicle Description

Jinshu Motors is proud to present this very rare, 2018 Subaru BRZ Ts. This vehicle has a clean carfax and looks and drives amazing! We are currently working to get this car ready for its new owner. Check back in shortly. 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Winter Tires
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Anti-Theft System
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Rear Bucket Seats
Heated Front Seat(s)

Warranty

Warranty Available

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Jinshu Auto

Used 2017 Subaru Legacy LIMITED for sale in Chezzetcook, NS
2017 Subaru Legacy LIMITED 149,988 KM $16,600 + tax & lic
Used 2016 Audi A3 2dr Cabriolet quattro 2.0T Technik for sale in Chezzetcook, NS
2016 Audi A3 2dr Cabriolet quattro 2.0T Technik 127,900 KM $17,490 + tax & lic
Used 2012 MINI Cooper S for sale in Chezzetcook, NS
2012 MINI Cooper S 149,000 KM $11,500 + tax & lic

Email Jinshu Auto

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Jinshu Auto

Jinshu Auto

229 Les Collins Ave West, Chezzetcook, NS B0J 2L0

Call Dealer

902-441-XXXX

(click to show)

902-441-4888

Quick Links
Directions Website Inventory
$20,999

+ taxes & licensing>

Jinshu Auto

902-441-4888

2018 Subaru BRZ