2018 Subaru BRZ
2018 Subaru BRZ
Jinshu Auto
229 Les Collins Ave West, Chezzetcook, NS B0J 2L0
902-441-4888
This vehicle is Safety Certified.
148,200KM
Excellent Condition
VIN JF1ZCAD12J9600545
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 148,200 KM
Vehicle Description
Jinshu Motors is proud to present this very rare, 2018 Subaru BRZ Ts. This vehicle has a clean carfax and looks and drives amazing! We are currently working to get this car ready for its new owner. Check back in shortly.
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Winter Tires
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Temporary spare tire
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Anti-Theft System
Keyless Start
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Seating
Heated Seats
Rear Bucket Seats
Heated Front Seat(s)
Warranty
Warranty Available
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Telematics
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
2018 Subaru BRZ