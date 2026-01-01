$105,000+ taxes & licensing
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2024 Land Rover Range Rover
Sport Dynamic HSE
2024 Land Rover Range Rover
Sport Dynamic HSE
Location
Steele Auto Group
3365 Kempt Rd., Halifax, NS B3K 4X5
902-453-1233
$105,000
+ taxes & licensing
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Used
11,989KM
Other / Unsure Condition
VIN SAL1M9FUXRA411302
Vehicle Details
- Exterior Colour Santorini Black Metallic
- Interior Colour Ebony
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 11,989 KM
Vehicle Description
Standard SUV 4WD, P400 Dynamic HSE, 8-Speed Automatic w/OD, Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 3.0 L/183
Vehicle Features
Convenience
Tow Hitch Receiver
Exterior
Front fog lights
Additional Features
Red brake calipers
SANTORINI BLACK METALLIC
Protection Pack
POWERED GESTURE TAILGATE/BOOT LID
LAND ROVER EMERGENCY PACK
PIXEL LED HEADLIGHTS W/SIGNATURE DRL
NATURAL BLACK VENEER
SILVER FINISH LOCKING WHEEL BOLTS
WHEELS: 22" SV BESPOKE SATIN BLACK (STYLE 5131) -inc: gloss black contrast
EBONY PERFORATED SEMI-ANILINE LEATHER SEAT TRIM
RANGE ROVER SPORT HAND OVER PACK
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Steele Auto Group
Steele Jaguar
3365 Kempt Rd., Halifax, NS B3K 4X5
Call Dealer
902-453-XXXX(click to show)
$105,000
+ taxes & licensing>
Steele Auto Group
902-453-1233
2024 Land Rover Range Rover