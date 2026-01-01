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Standard SUV 4WD, P400 Dynamic HSE, 8-Speed Automatic w/OD, Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 3.0 L/183

2024 Land Rover Range Rover

11,989 KM

Details Description Features

$105,000

+ taxes & licensing
Make it Yours

2024 Land Rover Range Rover

Sport Dynamic HSE

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14454064

2024 Land Rover Range Rover

Sport Dynamic HSE

Location

Steele Auto Group

3365 Kempt Rd., Halifax, NS B3K 4X5

902-453-1233

Contact Seller

$105,000

+ taxes & licensing

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Used
11,989KM
Other / Unsure Condition
VIN SAL1M9FUXRA411302

Vehicle Details

  • Exterior Colour Santorini Black Metallic
  • Interior Colour Ebony
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 11,989 KM

Vehicle Description

Standard SUV 4WD, P400 Dynamic HSE, 8-Speed Automatic w/OD, Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 3.0 L/183

Vehicle Features

Convenience

Tow Hitch Receiver

Exterior

Front fog lights

Additional Features

Red brake calipers
SANTORINI BLACK METALLIC
Protection Pack
POWERED GESTURE TAILGATE/BOOT LID
LAND ROVER EMERGENCY PACK
PIXEL LED HEADLIGHTS W/SIGNATURE DRL
NATURAL BLACK VENEER
SILVER FINISH LOCKING WHEEL BOLTS
WHEELS: 22" SV BESPOKE SATIN BLACK (STYLE 5131) -inc: gloss black contrast
EBONY PERFORATED SEMI-ANILINE LEATHER SEAT TRIM
RANGE ROVER SPORT HAND OVER PACK

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Steele Auto Group

Steele Auto Group

Steele Jaguar

3365 Kempt Rd., Halifax, NS B3K 4X5

Call Dealer

902-453-XXXX

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902-453-1233

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$105,000

+ taxes & licensing>

Steele Auto Group

902-453-1233

2024 Land Rover Range Rover