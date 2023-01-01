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416-270-3324
1986 Porsche 911
Location
Row Auto
509 Bayly St East, Ajax, ON L1S 3B9
416-270-3324
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$68,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10162983
- VIN: wp0ab091xgs121272
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 298,500 KM
Vehicle Description
BLUE ON BLUE LEATHER, NON SMOKER, THIRD OWNER, VERY RARE. OWED BY A MATURE PORSCHE ENTHUSIAST FOR THE PAST 25 YEARS, 5 SPEED, NON TURBO, FUCHS WHEELS, BILSTEIN DAMPERS, NEW SHOCKS, SPORT HEATED POWER LEATHER SEATS, TURBO TIE ROD ENDS, H4 HEADLAMPS AND RELAYS, SHORT SHIFTER, LIMITED SLIP DIFF, RECENT ZIMMERMAN ROTORS AND PADS, ALL FLUID FLUSHED, INDY 500 TIRES, GARAGE STORED SINCE NEW. RECENT PLUGS, CAP AND ROTOR, FRESH PENN GRADE OIL AND FILTER. K/N AIR FILTER. NEW BATTERY. POWER SUNROOF, REAR SPOILER, R134 A/C, RENNIN FLOOR BOARD UPGRADE, CAT BY-PASS, BELIEVED TO BE NUMBERS MATCHING. NOT ORIGINAL PAINT. ENGINE HAS NEVER BEEN OPENED. EVERY SERVICE
CERTIFIED
OMVIC REGISTERED, UCDA MEMBER. FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 2009.
BY APPOINTMENT ONLY.
PLEASE CALL, EMAIL OR TEXT ANYTIME.
THANK YOU. 9AM-9PM
NICK 647-834-5626
ROW AUTO SALES INC
509 BAYLY ST EAST
AJAX, ON L1Z 1W7
TRADES WELCOME!
OPEN 6 DAYS A WEEK.
BY APPOINTMENT ONLY. CALL OR TEXT TO MAKE AN APPOINTME RECORD SINCE NEW. THE LAST PICTURE IS EVERY, RECEIPT, SERVICE RECORD SINCE 1986. MUST BE SEEN.
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