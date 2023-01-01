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1986 Porsche 911

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298,500KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10162983
  • VIN: wp0ab091xgs121272

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 298,500 KM

Vehicle Description

BLUE ON BLUE LEATHER, NON SMOKER, THIRD OWNER, VERY RARE. OWED BY A MATURE PORSCHE ENTHUSIAST FOR THE PAST 25 YEARS, 5 SPEED, NON TURBO, FUCHS WHEELS, BILSTEIN DAMPERS, NEW SHOCKS, SPORT HEATED POWER LEATHER SEATS, TURBO TIE ROD ENDS, H4 HEADLAMPS AND RELAYS, SHORT SHIFTER, LIMITED SLIP DIFF, RECENT ZIMMERMAN ROTORS AND PADS, ALL FLUID FLUSHED, INDY 500 TIRES, GARAGE STORED SINCE NEW. RECENT PLUGS, CAP AND ROTOR, FRESH PENN GRADE OIL AND FILTER. K/N AIR FILTER. NEW BATTERY. POWER SUNROOF, REAR SPOILER, R134 A/C, RENNIN FLOOR BOARD UPGRADE, CAT BY-PASS, BELIEVED TO BE NUMBERS MATCHING. NOT ORIGINAL PAINT. ENGINE HAS NEVER BEEN OPENED. EVERY SERVICE

CERTIFIED

 

OMVIC REGISTERED, UCDA MEMBER. FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 2009.

BY APPOINTMENT ONLY.

PLEASE CALL, EMAIL OR TEXT ANYTIME.

THANK YOU.  9AM-9PM 

NICK 647-834-5626 

 

ROW AUTO SALES INC 

509 BAYLY ST EAST
AJAX, ON L1Z 1W7 

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