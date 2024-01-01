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BUY IT CERTIFIED! E=WARRANTY INCL!!<br><br>2010 MAZDA TRIBUTE<br>Body Type: SUV<br>Engine: 2.5L I4 171HP <br>Transmission: AUTOMATIC<br>Doors: 4<br>Drive Type: FWD<br>Breaks: HYDRAULIC<br><br>FEATURES:<br>CRUISE CONTROL, TILT STEERING WHEEL, POWER WINDOWS, POWERDOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, AUTO ON HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE AND MUCH MORE!!<br><br><br>Restraints: FRONT AIRBAGS, FRONT AND REAR ROWS SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR ROWS SIDE CURTAIN AIRBAGS AND OCCUPANT SENSOR.<br><br>Installed Equipment:<br>1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AMBIENT LIGHTING, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, <br>MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, POWER BRAKES, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, TACHOMETER GAUGE, TILT STEERING WHEEL, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING<br><br>CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!<br><br>FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE<br><br>GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING<br><br>BUY IT FOR ONLY - $ 5900PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.<br><br>COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.<br><br>OMVIC REGISTERED DEALER .<br><br>WE ARE LOCATION AT:<br>642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5<br><br>Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

2010 Mazda Tribute

222,869 KM

Details Description Features

$5,900

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2010 Mazda Tribute

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2010 Mazda Tribute

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Location

Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

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222,869KM
Used
Good Condition
VIN 4F2CY0C70AKM09457

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 222,869 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED! E=WARRANTY INCL!!

2010 MAZDA TRIBUTE
Body Type: SUV
Engine: 2.5L I4 171HP
Transmission: AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC

FEATURES:
CRUISE CONTROL, TILT STEERING WHEEL, POWER WINDOWS, POWERDOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, AUTO ON HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE AND MUCH MORE!!


Restraints: FRONT AIRBAGS, FRONT AND REAR ROWS SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR ROWS SIDE CURTAIN AIRBAGS AND OCCUPANT SENSOR.

Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AMBIENT LIGHTING, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS,
MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, POWER BRAKES, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, TACHOMETER GAUGE, TILT STEERING WHEEL, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING

CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!

FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING

BUY IT FOR ONLY - $ 5900PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.

COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.

OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution

Power Options

Power Windows

Interior

Tilt Steering Wheel
Trip Odometer
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Chrome Interior Accents

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Intermittent rear wiper
Front fog lights
Variable intermittent front wipers

Mechanical

Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar

Additional Features

4-Wheel ABS
Front cupholders
Passenger Seat Manual Adjustments
Capless fuel filler system
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
CENTER 3-POINT REAR SEATBELTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
CARPET FLOOR MATERIAL
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
150 AMPS ALTERNATOR
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
TWO 12V POWER OUTLET(S)
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
17.4 STEERING RATIO
FLAT REAR SEAT FOLDING
MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW
ALUMINUM ALLOY WHEELS
AUTO ON HEADLIGHTS
FRONT AUTO HEIGHT ADJUSTING SHOULDER BELTS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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