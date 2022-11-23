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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2014 Ford Escape
2014 Ford Escape
SE
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
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152,597KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9396625
- Stock #: 2413
- VIN: 1FMCU9G93EUE30286
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2413
- Mileage 152,597 KM
Vehicle Description
CLEAN CARFAX REPORT !!
2014 FORD ESCAPE SE AWD
Body Type: SUV
Engine: ECOBOOST 2.0L TURBO I4 240HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors:4
Drive Type: AWD
FEATURES:
CRUISE CONTROL, HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, HEATED SEATS, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR, POWER DRIVERS SEAT, POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, FOG LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, KEYPAD ENTRY, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, DRIVER KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS, BRAKING ASSIST, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM,
CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, DIGITAL ODOMETER,
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL SPEED REAR WIPER, DUAL TIP EXHAUST, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, IN DASH REARVIEW MONITOR, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, POWER BRAKES, POWER STEERING, PROGRAMMABLE SAFETY KEY, RADIO DATA SYSTEM, REAR FOLDING ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, ROOFLINE REAR SPOILER, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, SYNC INFOTAINMENT,
TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM,
URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Power Windows
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.51 Axle Ratio
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Alloy Wheels
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Cloth Upholstery
4-Wheel ABS
Keypad Entry
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Driver knee airbags
Dual Tip Exhaust
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Dual speed rear wiper
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Capless fuel filler system
Programmable safety key
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
0.98 FRONT BRAKE WIDTH
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SYNC INFOTAINMENT
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
REAR FOLDING ARMRESTS
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW
15.2 STEERING RATIO
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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