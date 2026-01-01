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2022 GMC Savana

70,700 KM

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2022 GMC Savana

RWD 3500 155" LT 15 Passenger

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2022 GMC Savana

RWD 3500 155" LT 15 Passenger

Location

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E1

905-450-0009

  1. 1783696933772
  2. 1783696934437
  3. 1783696934940
  4. 1783696935453
  5. 1783696935929
  6. 1783696936485
  7. 1783696936950
  8. 1783696937417
  9. 1783696937900
  10. 1783696938392
  11. 1783696938855
  12. 1783696939297
  13. 1783696939821
  14. 1783696940389
  15. 1783696940932
  16. 1783696941404
  17. 1783696941949
  18. 1783696942415
  19. 1783696942901
  20. 1783696943365
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This vehicle is Safety Certified.

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Used
70,700KM
Excellent Condition
VIN 1GJZ7PF76N1180823

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 15
  • Mileage 70,700 KM

Disclosures

Previous daily rental This vehicle was previously used as a daily rental.

Vehicle Description

We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.29% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Heated Mirrors
Privacy Glass
Steel Wheels

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Cloth Seats

Convenience

Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Transmission Overdrive Switch
Conventional Spare Tire

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690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E1
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