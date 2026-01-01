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2024 GMC Yukon

75,100 KM

Details Description Features

$73,900

+ taxes & licensing
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2024 GMC Yukon

4WD 4DR SLT

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2024 GMC Yukon

4WD 4DR SLT

Location

#9 Auto Sales

690 Queen Street West, Brampton, ON L6X 3E1

905-450-0009

  1. 1781616503626
  2. 1781616504148
  3. 1781616504627
  4. 1781616505060
  5. 1781616505497
  6. 1781616505947
  7. 1781616506399
  8. 1781616506909
  9. 1781616507331
  10. 1781616507801
  11. 1781616508343
  12. 1781616508818
  13. 1781616509306
  14. 1781616509754
  15. 1781616510189
  16. 1781616510606
  17. 1781616511065
  18. 1781616511525
  19. 1781616511949
  20. 1781616512375
  21. 1781616512830
  22. 1781616513268
  23. 1781616513692
  24. 1781616514155
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$73,900

+ taxes & licensing

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Used
75,100KM
Excellent Condition
VIN 1GKS2BKD2RR151790

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 75,100 KM

Disclosures

Previous daily rental This vehicle was previously used as a daily rental.

Vehicle Description

We Are Committed To Sell Top-Quality Pre-Owned Vehicles At Very Competitive Prices. Our Knowledgeable Sales Associates Will Provide a Full Transparency To Make Your Vehicle Purchase Easy And Enjoyable. THERE ARE NO HIDDEN FEES. ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED AND CARFAX VERIFIED. FULL FINANCING AVAILABLE STARTING AT 6.29% OAC. Call us at 905-450-0009. 690 Queen St. West, Brampton.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Luggage Rack
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Suspension

Air Suspension

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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