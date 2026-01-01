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<p>GS *** NO ACCIDENTS *** BLINDSPOT DETECTION *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** DUAL CLIMATE CONTROL *** POWER OPTIONS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br><br><br>HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br><br><br>ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2020 Mazda MAZDA3

65,289 KM

Details Description Features

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2020 Mazda MAZDA3

GS / NO ACCIDENTS / HTD SEATS / BLINDSPOT / AUTO

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14340524

2020 Mazda MAZDA3

GS / NO ACCIDENTS / HTD SEATS / BLINDSPOT / AUTO

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1782409301168
  2. 1782409301725
  3. 1782409302161
  4. 1782409302604
  5. 1782409303128
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Used
65,289KM
Excellent Condition
VIN 3MZBPACL5LM139328

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 65,289 KM

Vehicle Description

GS *** NO ACCIDENTS *** BLINDSPOT DETECTION *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** DUAL CLIMATE CONTROL *** POWER OPTIONS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
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Call Dealer

519-621-XXXX

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519-621-4333

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Car Match Canada

519-621-4333

2020 Mazda MAZDA3