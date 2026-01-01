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<p>COOPER S *** LEATHER *** SUNROOF *** NAVIGATION *** HEATED SEATS *** FORWARD COLLISION WARNING *** LANE DEPARTURE WARNING *** PEDESTRIAN WARNING *** CRUISE CONTROL *** CLIMATE CONTROL *** LOW KMS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br><br><br>HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br><br><br>ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2022 MINI Cooper S

28,323 KM

Details Description Features

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2022 MINI Cooper S

COOPER S / LEATHER / ROOF / NAV / LOW KMS

Watch This Vehicle
14341499

2022 MINI Cooper S

COOPER S / LEATHER / ROOF / NAV / LOW KMS

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1782426150716
  2. 1782426151196
  3. 1782426151621
  4. 1782426152047
  5. 1782426152582
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Used
28,323KM
Excellent Condition
VIN WMW53DK07N2P66396

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 28,323 KM

Vehicle Description

COOPER S *** LEATHER *** SUNROOF *** NAVIGATION *** HEATED SEATS *** FORWARD COLLISION WARNING *** LANE DEPARTURE WARNING *** PEDESTRIAN WARNING *** CRUISE CONTROL *** CLIMATE CONTROL *** LOW KMS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
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Call Dealer

519-621-XXXX

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519-621-4333

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