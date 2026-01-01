$16,999+ taxes & licensing
2019 Ford Escape
SE 4WD
2019 Ford Escape
SE 4WD
Location
Victory Ford
301 Richmond St, Chatham, ON N7M 1P5
519-436-1430
$16,999
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Vehicle Details
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 93,663 KM
Vehicle Description
This 2019 Ford Escape SE 4WD offers the perfect combination of efficiency, capability, and everyday practicality. Equipped with a factory navigation system and intelligent four-wheel drive, this Escape is ready for commuting, road trips, and year-round driving with confidence and comfort.POWER & PERFORMANCE
1.5L EcoBoost® Turbocharged Engine
6-Speed Automatic Transmission
Intelligent Four-Wheel Drive (4WD)
179 Horsepower / 177 lb-ft Torque
Torque Vectoring Control
Confident All-Weather Capability
SE Equipment Group
Voice-Activated Navigation System
Power Driver Seat
Dual-Zone Electronic Climate Control
SYNC® 3 Infotainment System
Remote Keyless Entry
17" Aluminum Wheels
Fog Lamps
Body-Colour Exterior Accents
Privacy Glass
Power Heated Side Mirrors
Modern & Functional SUV Styling
Premium Cloth Seating Surfaces
10-Way Power Driver Seat
Dual-Zone Automatic Climate Control
60/40 Split-Folding Rear Seats
Generous Cargo Space
Comfortable & Spacious Cabin
SYNC® 3 Infotainment System
Voice-Activated Navigation System
8" Touchscreen Display
Apple CarPlay® & Android Auto
Bluetooth® Connectivity
Rear View Camera
AdvanceTrac® with Roll Stability Control
Rear View Camera
Traction Control System
Anti-Lock Braking System (ABS)
Electronic Stability Control
Tire Pressure Monitoring System
LATCH Child Safety System
Factory Navigation System
Intelligent 4WD
SYNC® 3 Technology
Power Driver Seat
Excellent Fuel Economy
Versatile Compact SUV Design
Peace of Mind Included: 3-Month Comprehensive Warranty (for vehicles under 10 years old & under 160,000 km) No-Haggle, Live Market Pricing Transparent & Competitive All-Inclusive Pricing: Fees, Reconditioning, and Full Detailing Included (Taxes & Licensing Extra)Additional Details:
Keys: Standard with one key. Additional keys (if provided by the previous owner) included at no cost. Optional key purchases available upon request.
Visit Victory Ford Lincoln Today Schedule your appointment to experience this exceptional vehicle.
Vehicle Features
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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519-436-1430