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<h2>NOW AVAILABLE AT VICTORY FORD LINCOLN</h2><h1>2019 Ford Escape SE 4WD</h1><h3>Navigation System Intelligent 4WD EcoBoost® Performance Versatile Compact SUV</h3><p>This 2019 Ford Escape SE 4WD offers the perfect combination of efficiency, capability, and everyday practicality. Equipped with a factory navigation system and intelligent four-wheel drive, this Escape is ready for commuting, road trips, and year-round driving with confidence and comfort.</p><h3>POWER & PERFORMANCE</h3><ul><li><p>1.5L EcoBoost® Turbocharged Engine</p></li><li><p>6-Speed Automatic Transmission</p></li><li><p>Intelligent Four-Wheel Drive (4WD)</p></li><li><p>179 Horsepower / 177 lb-ft Torque</p></li><li><p>Torque Vectoring Control</p></li><li><p>Confident All-Weather Capability</p></li></ul><h3>PACKAGE</h3><ul><li><p>SE Equipment Group</p></li><li><p>Voice-Activated Navigation System</p></li><li><p>Power Driver Seat</p></li><li><p>Dual-Zone Electronic Climate Control</p></li><li><p>SYNC® 3 Infotainment System</p></li><li><p>Remote Keyless Entry</p></li></ul><h3>EXTERIOR FEATURES</h3><ul><li><p>17" Aluminum Wheels</p></li><li><p>Fog Lamps</p></li><li><p>Body-Colour Exterior Accents</p></li><li><p>Privacy Glass</p></li><li><p>Power Heated Side Mirrors</p></li><li><p>Modern & Functional SUV Styling</p></li></ul><h3>INTERIOR & COMFORT</h3><ul><li><p>Premium Cloth Seating Surfaces</p></li><li><p>10-Way Power Driver Seat</p></li><li><p>Dual-Zone Automatic Climate Control</p></li><li><p>60/40 Split-Folding Rear Seats</p></li><li><p>Generous Cargo Space</p></li><li><p>Comfortable & Spacious Cabin</p></li></ul><h3>TECHNOLOGY</h3><ul><li><p>SYNC® 3 Infotainment System</p></li><li><p>Voice-Activated Navigation System</p></li><li><p>8" Touchscreen Display</p></li><li><p>Apple CarPlay® & Android Auto</p></li><li><p>Bluetooth® Connectivity</p></li><li><p>Rear View Camera</p></li></ul><h3>SAFETY & DRIVER ASSISTANCE</h3><ul><li><p>AdvanceTrac® with Roll Stability Control</p></li><li><p>Rear View Camera</p></li><li><p>Traction Control System</p></li><li><p>Anti-Lock Braking System (ABS)</p></li><li><p>Electronic Stability Control</p></li><li><p>Tire Pressure Monitoring System</p></li><li><p>LATCH Child Safety System</p></li></ul><h3>HIGHLIGHTS</h3><ul><li><p>Factory Navigation System</p></li><li><p>Intelligent 4WD</p></li><li><p>SYNC® 3 Technology</p></li><li><p>Power Driver Seat</p></li><li><p>Excellent Fuel Economy</p></li><li><p>Versatile Compact SUV Design</p></li></ul><h3>Special Offer:</h3><p><strong>Peace of Mind Included:</strong> 3-Month Comprehensive Warranty (for vehicles under 10 years old & under 160,000 km) No-Haggle, Live Market Pricing Transparent & Competitive All-Inclusive Pricing: Fees, Reconditioning, and Full Detailing Included (Taxes & Licensing Extra)</p><h4>Additional Details:</h4><p><strong>Keys:</strong> Standard with one key. Additional keys (if provided by the previous owner) included at no cost. Optional key purchases available upon request.</p><p><strong>Visit Victory Ford Lincoln Today</strong> Schedule your appointment to experience this exceptional vehicle.</p>

2019 Ford Escape

93,663 KM

Details Description Features

$16,999

+ taxes & licensing
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2019 Ford Escape

SE 4WD

Watch This Vehicle
14207291

2019 Ford Escape

SE 4WD

Location

Victory Ford

301 Richmond St, Chatham, ON N7M 1P5

519-436-1430

  1. 14207291
  2. 14207291
Contact Seller

$16,999

+ taxes & licensing

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Used
93,663KM
Other / Unsure Condition
VIN 1FMCU9GD6KUC12584

Vehicle Details

  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 93,663 KM

Vehicle Description

NOW AVAILABLE AT VICTORY FORD LINCOLN2019 Ford Escape SE 4WDNavigation System Intelligent 4WD EcoBoost® Performance Versatile Compact SUV

This 2019 Ford Escape SE 4WD offers the perfect combination of efficiency, capability, and everyday practicality. Equipped with a factory navigation system and intelligent four-wheel drive, this Escape is ready for commuting, road trips, and year-round driving with confidence and comfort.

POWER & PERFORMANCE

  • 1.5L EcoBoost® Turbocharged Engine

  • 6-Speed Automatic Transmission

  • Intelligent Four-Wheel Drive (4WD)

  • 179 Horsepower / 177 lb-ft Torque

  • Torque Vectoring Control

  • Confident All-Weather Capability

PACKAGE

  • SE Equipment Group

  • Voice-Activated Navigation System

  • Power Driver Seat

  • Dual-Zone Electronic Climate Control

  • SYNC® 3 Infotainment System

  • Remote Keyless Entry

EXTERIOR FEATURES

  • 17" Aluminum Wheels

  • Fog Lamps

  • Body-Colour Exterior Accents

  • Privacy Glass

  • Power Heated Side Mirrors

  • Modern & Functional SUV Styling

INTERIOR & COMFORT

  • Premium Cloth Seating Surfaces

  • 10-Way Power Driver Seat

  • Dual-Zone Automatic Climate Control

  • 60/40 Split-Folding Rear Seats

  • Generous Cargo Space

  • Comfortable & Spacious Cabin

TECHNOLOGY

  • SYNC® 3 Infotainment System

  • Voice-Activated Navigation System

  • 8" Touchscreen Display

  • Apple CarPlay® & Android Auto

  • Bluetooth® Connectivity

  • Rear View Camera

SAFETY & DRIVER ASSISTANCE

  • AdvanceTrac® with Roll Stability Control

  • Rear View Camera

  • Traction Control System

  • Anti-Lock Braking System (ABS)

  • Electronic Stability Control

  • Tire Pressure Monitoring System

  • LATCH Child Safety System

HIGHLIGHTS

  • Factory Navigation System

  • Intelligent 4WD

  • SYNC® 3 Technology

  • Power Driver Seat

  • Excellent Fuel Economy

  • Versatile Compact SUV Design

Special Offer:

Peace of Mind Included: 3-Month Comprehensive Warranty (for vehicles under 10 years old & under 160,000 km) No-Haggle, Live Market Pricing Transparent & Competitive All-Inclusive Pricing: Fees, Reconditioning, and Full Detailing Included (Taxes & Licensing Extra)

Additional Details:

Keys: Standard with one key. Additional keys (if provided by the previous owner) included at no cost. Optional key purchases available upon request.

Visit Victory Ford Lincoln Today Schedule your appointment to experience this exceptional vehicle.

Vehicle Features

Additional Features

Automatic
4×4
Alloy Wheels;Keyless Entry
Backup Camera;Brake Assist
Air Conditioning;Bluetooth Connection;Cruise Control;Heated Seats;Power Seats;Power Windows;Remote Start;Satellite Radio;Smart Device Integration;Wi-Fi Hotspot

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Victory Ford

Victory Ford

301 Richmond St, Chatham, ON N7M 1P5
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Call Dealer

519-436-XXXX

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519-436-1430

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$16,999

+ taxes & licensing>

Victory Ford

519-436-1430

2019 Ford Escape