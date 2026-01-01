Menu
Account
Sign In
Recent Arrival!<br><br><br>Active Anti-Theft System, Adaptive Speed Control w/Stop & Go, B&O Sound System by Bang & Olufsen, Black Front & Rear Pony Badges, Black Mirror Caps, Connected Built-In Navigation, Driver Seat Memory w/3 Settings, Equipment Group 201A High Package, Ford Co-Pilot360 Assist+, Illuminated Door-Sill Scuff Plates, Lane-Keeping System, Locking Centre Console, Mustang Nite Pony Package, Pre-Collision Assist w/Automatic Emergency Braking, Security Package, Shadow Black Blade Decklid Spoiler, Universal Garage Door Opener (UGDO), Wheel Locking Kit, Wheels: 19 x 8.5 Ebony Black-Painted Aluminum.<br><br>Blue<br>2024 Ford Mustang EcoBoost Premium Night Pony Pkg | Active Valve Exhaust 2D Convertible<br>EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT 10-Speed Automatic<br>RWD

2024 Ford Mustang

40,381 KM

Details Description Features

$39,498

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2024 Ford Mustang

EcoBoost Premium NIGHT PONY PKG | ACTIVE VALVE EXHAUST

Watch This Vehicle
14207363

2024 Ford Mustang

EcoBoost Premium NIGHT PONY PKG | ACTIVE VALVE EXHAUST

Location

Airport Ford Lincoln Sales Limited

49 Rymal Rd East, Hamilton, ON L9B 1B9

905-388-6396

Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$39,498

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
40,381KM
Other / Unsure Condition
VIN 1FAGP8UH2R5108201

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 40,381 KM

Vehicle Description

Recent Arrival!


Active Anti-Theft System, Adaptive Speed Control w/Stop & Go, B&O Sound System by Bang & Olufsen, Black Front & Rear Pony Badges, Black Mirror Caps, Connected Built-In Navigation, Driver Seat Memory w/3 Settings, Equipment Group 201A High Package, Ford Co-Pilot360 Assist+, Illuminated Door-Sill Scuff Plates, Lane-Keeping System, Locking Centre Console, Mustang Nite Pony Package, Pre-Collision Assist w/Automatic Emergency Braking, Security Package, Shadow Black Blade Decklid Spoiler, Universal Garage Door Opener (UGDO), Wheel Locking Kit, Wheels: 19''' x 8.5''' Ebony Black-Painted Aluminum.

Blue
2024 Ford Mustang EcoBoost Premium Night Pony Pkg | Active Valve Exhaust 2D Convertible
EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT 10-Speed Automatic
RWD

Vehicle Features

Safety

Traction Control
ABS Brakes

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
Tachometer
Compass

Mechanical

Power Steering
Rear Wheel Drive

Additional Features

10 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Airport Ford Lincoln Sales Limited

Used 2024 Ford Mustang EcoBoost Premium NIGHT PONY PKG | ACTIVE VALVE EXHAUST for sale in Hamilton, ON
2024 Ford Mustang EcoBoost Premium NIGHT PONY PKG | ACTIVE VALVE EXHAUST 40,381 KM $39,498 + tax & lic
Used 2024 Ford Mustang GT Premium ACTIVE VALVE EXHAUST | BRONZE PKG | BREMBO BRAKES for sale in Hamilton, ON
2024 Ford Mustang GT Premium ACTIVE VALVE EXHAUST | BRONZE PKG | BREMBO BRAKES 36,615 KM $59,373 + tax & lic
Used 2019 Cadillac XT5 Luxury AWD | NO ACCIDENTS for sale in Hamilton, ON
2019 Cadillac XT5 Luxury AWD | NO ACCIDENTS 119,091 KM $25,896 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Airport Ford Lincoln Sales Limited

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Airport Ford Lincoln Sales Limited

Airport Ford Lincoln Sales Limited

49 Rymal Rd East, Hamilton, ON L9B 1B9
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-388-XXXX

(click to show)

905-388-6396

Quick Links
Directions Website Inventory
$39,498

+ taxes & licensing>

Airport Ford Lincoln Sales Limited

905-388-6396

2024 Ford Mustang