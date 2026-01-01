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2015 Mercedes-Benz C-Class

161,507 KM

Details Features

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2015 Mercedes-Benz C-Class

C 300

Watch This Vehicle
14206100

2015 Mercedes-Benz C-Class

C 300

Location

Vendora Credit Inc

450 Belmont Avenue West, Kitchener, ON N2M 1N3

519-829-5628

  1. 14206100
  2. 14206100
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Used
161,507KM
Excellent Condition
VIN 55SWF4KBXFU074484

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 161,507 KM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Comfort

Climate Control

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Vendora Credit Inc

Vendora Credit Inc

450 Belmont Avenue West, Kitchener, ON N2M 1N3

Call Dealer

519-829-XXXX

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519-829-5628

Alternate Numbers
519-829-5628
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+ taxes & licensing>

Vendora Credit Inc

519-829-5628

2015 Mercedes-Benz C-Class