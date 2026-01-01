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2015 Mercedes-Benz C-Class
C 300
2015 Mercedes-Benz C-Class
C 300
Location
Vendora Credit Inc
450 Belmont Avenue West, Kitchener, ON N2M 1N3
519-829-5628
Certified
This vehicle is Safety Certified.
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Actions
Used
161,507KM
Excellent Condition
VIN 55SWF4KBXFU074484
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 161,507 KM
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Exterior
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire
Comfort
Climate Control
Seating
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Vendora Credit Inc
450 Belmont Avenue West, Kitchener, ON N2M 1N3
Call Dealer
519-829-XXXX(click to show)
519-829-5628
Alternate Numbers519-829-5628
$CALL
+ taxes & licensing>
Vendora Credit Inc
519-829-5628
2015 Mercedes-Benz C-Class