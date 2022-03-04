$239,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
844-902-5177
2016 Mercedes-Benz G-Class
4dr AMG G65 WARRANTY
Location
B Town Auto Sales
6435 Dixie Rd Unit 5, Mississauga, ON L5T 1X4
844-902-5177
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$239,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8504672
- Stock #: 256777
- VIN: WDCYC7FF0GX256777
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Body Style SUV / Crossover
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 12-cylinder
- Mileage 30,132 KM
Vehicle Description
2016 MERCEDES-BENZ 4dr AMG G65 Comes with POWER WINDOWS,POWER LOCKS,REMOTE TRUNK RELEASE,POWER STEERING,AM/FM STERIO and many more features.
FINANCING AVAILABLE AT AS LOW AS 3.99% O.A.C
This vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing are available for $699.
WE APPROVE EVERYONE-GOOD/BAD CREDIT, NEWCOMERS, STUDENTS.
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Vehicle Features
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