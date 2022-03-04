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2016 Mercedes-Benz G-Class

30,132 KM

Details Description Features

$239,990

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844-902-5177

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2016 Mercedes-Benz G-Class

2016 Mercedes-Benz G-Class

4dr AMG G65 WARRANTY

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2016 Mercedes-Benz G-Class

4dr AMG G65 WARRANTY

Location

B Town Auto Sales

6435 Dixie Rd Unit 5, Mississauga, ON L5T 1X4

844-902-5177

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$239,990

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30,132KM
Used
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  • Listing ID: 8504672
  • Stock #: 256777
  • VIN: WDCYC7FF0GX256777

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 12-cylinder
  • Mileage 30,132 KM

Vehicle Description

2016 MERCEDES-BENZ  4dr AMG G65 Comes with POWER WINDOWS,POWER LOCKS,REMOTE TRUNK RELEASE,POWER STEERING,AM/FM STERIO and many more features.


FINANCING AVAILABLE AT AS LOW AS 3.99% O.A.C


This vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing are available for $699.


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AT B TOWN AUTO SALES WE ARE NOT ONLY CONCERNED ABOUT SELLING GREAT USED VEHICLES AT THE MOST COMPETITIVE PRICES AT OUR NEW LOCATION 6435 DIXIE RD UNIT 5, MISSISSAUGA, ON L5T 1X4. WE ALSO BELIEVE IN THE IMPORTANCE OF ESTABLISHING A LIFELONG RELATIONSHIP WITH OUR CLIENTS WHICH STARTS FROM THE MOMENT YOU WALK-IN TO THE DEALERSHIP. WE’RE HERE FOR YOU EVERY STEP OF THE WAY AND AIMS TO PROVIDE THE MOST PROMINENT, FRIENDLY AND TIMELY SERVICE WITH EACH EXPERIENCE YOU HAVE WITH US. YOU CAN THINK OF US AS BEING LIKE ‘YOUR FAMILY IN THE BUSINESS’ WHERE YOU CAN ALWAYS COUNT ON US TO PROVIDE YOU WITH THE BEST AUTOMOTIVE CARE


 

Vehicle Features

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Heated Exterior Mirrors
Traction Control
ABS Brakes
BACKUP CAMERA
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Low Tire Pressure Warning
Power Mirrors
Power Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Trip Odometer
Digital clock
Rear Window Defroster
Keyless Entry
Cup Holder
AM/FM Stereo
dvd player
Bluetooth
Auto Dimming Mirrors
Entertainment System
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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