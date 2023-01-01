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Car Squad Ltd.
905-366-0123
2019 Honda Civic
2019 Honda Civic
EX
Location
Car Squad Ltd.
2206 Dundas St E, Mississauga, ON L4X 1L9
905-366-0123
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89,620KM
Used
- Listing ID: 10376460
- Stock #: CS1223
- VIN: 2HGFC2F79KH031040
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style Sedan
- Transmission Automatic
- Mileage 89,620 KM
Vehicle Description
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