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2019 Honda Civic

89,620 KM

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Car Squad Ltd.

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2206 Dundas St E, Mississauga, ON L4X 1L9

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89,620KM
Used
  • Listing ID: 10376460
  • Stock #: CS1223
  • VIN: 2HGFC2F79KH031040

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Transmission Automatic
  • Mileage 89,620 KM

Vehicle Description

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