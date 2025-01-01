$22,999+ taxes & licensing
Make it Yours
2017 Audi Q7
3.0T QUATTRO PREMIUM PLUS/ 7 PASSENGER
Location
Top Notch Auto Sales Inc.
5161 Steeles Ave West, North York, ON M9L 1R5
416-879-7113
$22,999
+ taxes & licensing
Used
142,123KM
Other / Unsure Condition
VIN WA1LAAF74HD018486
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Mileage 142,123 KM
Vehicle Description
Topnotch Auto Sales Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable used car? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
With over 14 years in business, we prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Call or Text: 416-879-7113
Browse online: tnautosalesinc.com
Stop by today and find your perfect car!
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Exterior
Tinted Glass
LED Taillights
Rear Privacy Glass
Rear fog lights
Aluminum roof rails
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Woodgrain interior accents
Front cupholders
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Front overhead console
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trim
Leather upholstery
Leather shift knob trim
Convenience
Clock
External temperature display
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic Parking Brake
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
3.20 Axle Ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
SURROUND SOUND
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
FRONT PARKING SENSORS
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Trailer Wiring
HID/Xenon Headlights
Multi-function display
Auto Start/Stop
Brake drying
Front struts
Footwell lights
Emergency braking preparation
Hill holder control
Touch-sensitive controls
Digital Sound Processing
Auto-Dimming Side Mirrors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
READY TRAILER HITCH
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
180 AMPS ALTERNATOR
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
INTEGRATED EXHAUST
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
9 TOTAL SPEAKERS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
1 SUBWOOFER
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ADJUSTABLE THIRD ROW HEADRESTS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
15.8 STEERING RATIO
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
STAINLESS STEEL DOOR SILL TRIM
TIRE SEALANT SPARE TIRE KIT
REAR PROTECTOR BUMPER DETAIL
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
POWER THIRD ROW SEAT FOLDING
VOICE OPERATED NAVIGATION SYSTEM
CARPET CARGO AREA FLOOR MAT
ALUMINUM WINDOW TRIM
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
AUDI MMI CONNECT INFOTAINMENT
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
INRIX TRAFFIC NAVIGATION APP
SEND DESTINATION TO VEHICLE NAVIGATION DATA
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
GLOVE COMPARTMENT REMOTE CD LOCATION
HOTSPOT WI-FI
MYAUDI WITH AUDI CONNECT SMART DEVICE APP COMPATIB
SINGLE DISC REMOTE CD
Top Notch Auto Sales Inc.
5161 Steeles Ave West, North York, ON M9L 1R5
