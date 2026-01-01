$19,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2017 Land Rover Evoque
HSE Dynamic
2017 Land Rover Evoque
HSE Dynamic
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$19,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
102,551KM
Other / Unsure Condition
VIN SALVD2BG0HH187004
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1216
- Mileage 102,551 KM
Vehicle Description
GREAT COLOUR COMBO *** BLACK on RED with BLACK TRIM *** This beautiful LAND ROVER HSE DYNAMIC gives you everything in appearance , comfort and drive. Factory options include ** NAVIGATION *** BACK-UP CAMERA *** KEY-LESS ENTRY ** BLIND SPOT ** FULL POWER GROUP ** DRIVING ASSISANT PACKAGE ** MERIDIAN SOUND SYSTEM ** COLD CLIMATE PACKAGE ** 20inch BLACK POLY WHEELS** FULL SKY VISON PANO ROOF and so much more..
** ACCIDENT FREE and CARFAX CLEAN ***
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
** ACCIDENT FREE and CARFAX CLEAN ***
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This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Interior
rear window defogger
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Chrome Interior Accents
Door courtesy lights
HARD CARGO COVER
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Aluminum center console trim
Safety
Rear Parking Sensors
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Suspension
Independent front suspension classification
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
Aluminum shift knob trim
Leather dash trim
FRONT PARKING SENSORS
Front seatback storage
Leather door trim
3-point front seatbelts
Premium leather upholstery
Aluminum door sill trim
10 total speakers
HID/Xenon Headlights
Color-adjustable ambient lighting
Variable intermittent rear wiper
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
INTEGRATED EXHAUST
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR FOLDING ARMRESTS
1 SUBWOOFER
ALUMINUM FOOT PEDAL TRIM
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
TOUCH SCREEN DISPLAY NAVIGATION SYSTEM
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
3 REAR HEADRESTS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
7 WHEEL SPOKES
DVD AUDIO IN-DASH CD
MAGNETIC SUSPENSION CONTROL
380 WATTS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
INCONTROL INFOTAINMENT
MERIDIAN PREMIUM BRAND
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
ILLUMINATED SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED NAVIGATION SYSTEM
PANORAMIC MOONROOF / SUNROOF
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
Rear Crumple Zones
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
10GB HARD DRIVE
HILL ASCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
SENSOR-ACTIVATED REAR TRUNK/LIFTGATE
HOTSPOT WI-FI
PERIMETER ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
INFRARED-REFLECTING WINDSHIELD LAMINATED GLASS
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BLACK MIRROR COLOR
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
8 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
FULL TIME 4WD TYPE
ELEMENT ANTENNA TYPE
POLISHED ALUMINUM EXHAUST TIP COLOR
REVERSE GEAR TILT SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
12 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RIDE CONTROL DRIVER ADJUSTABLE SUSPENSION
12 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MONOTUBE REAR SHOCK TYPE
POWER SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
MONOTUBE FRONT SHOCK TYPE
5 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
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