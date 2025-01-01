$33,499+ taxes & licensing
Make it Yours
2019 Audi SQ5
3.0T QUATTRO PREMIUM
2019 Audi SQ5
3.0T QUATTRO PREMIUM
Location
Top Notch Auto Sales Inc.
5161 Steeles Ave West, North York, ON M9L 1R5
416-879-7113
$33,499
+ taxes & licensing
Used
77,609KM
Other / Unsure Condition
VIN WA1A4AFY9K2004352
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Mileage 77,609 KM
Vehicle Description
Topnotch Auto Sales Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable used car? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
With over 14 years in business, we prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Call or Text: 416-879-7113
Browse online: tnautosalesinc.com
Stop by today and find your perfect car!
Looking for a reliable used car? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
With over 14 years in business, we prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Call or Text: 416-879-7113
Browse online: tnautosalesinc.com
Stop by today and find your perfect car!
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Exterior
Tinted Glass
LED Taillights
Rear Privacy Glass
Aluminum roof rails
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Aluminum center console trim
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
3.20 Axle Ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Aluminum dash trim
Aluminum door trim
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Premium leather upholstery
Led Headlights
Multi-function display
Auto Start/Stop
Brake drying
Regenerative braking system
Front struts
Footwell lights
Emergency braking preparation
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
150 AMPS ALTERNATOR
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
INTEGRATED EXHAUST
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
9 TOTAL SPEAKERS
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
1 SUBWOOFER
SLIDING REAR SEAT
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
STAINLESS STEEL FOOT PEDAL TRIM
15.8 STEERING RATIO
10 WHEEL SPOKES
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
ILLUMINATED SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
180 WATTS
CARPET CARGO AREA FLOOR MAT
CONTRAST STITCHING UPHOLSTERY ACCENTS
ALUMINUM WINDOW TRIM
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
AUDI MMI CONNECT INFOTAINMENT
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
DVD AUDIO REMOTE CD
GLOVE COMPARTMENT REMOTE CD LOCATION
MYAUDI WITH AUDI CONNECT SMART DEVICE APP COMPATIB
POLISHED ALUMINUM ALLOY WHEELS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
COOLED CUPHOLDERS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Top Notch Auto Sales Inc.
2021 Toyota RAV4 LIMITED 39,239 KM $34,999 + tax & lic
2021 Volkswagen Jetta SEL*PREMIUM*EXECLINE*NAV*LEATHER *PANOROOF *CARPLA 71,550 KM $22,450 + tax & lic
2020 Honda Civic EX 46,806 KM $16,999 + tax & lic
Email Top Notch Auto Sales Inc.
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Top Notch Auto Sales Inc.
5161 Steeles Ave West, North York, ON M9L 1R5
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-879-XXXX(click to show)
$33,499
+ taxes & licensing>
Top Notch Auto Sales Inc.
416-879-7113
2019 Audi SQ5