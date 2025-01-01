$26,450+ taxes & licensing
2020 Audi Q3
QUATTRO PREMIUM 45 TFSI
2020 Audi Q3
QUATTRO PREMIUM 45 TFSI
Location
Top Notch Auto Sales Inc.
5161 Steeles Ave West, North York, ON M9L 1R5
416-879-7113
$26,450
+ taxes & licensing
Used
46,761KM
Other / Unsure Condition
VIN WA1AECF31L1009579
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 5-door
- Stock # 1482
- Mileage 46,761 KM
Vehicle Description
Topnotch Auto Sales Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable used car? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
With over 14 years in business, we prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Call or Text: 416-879-7113
Browse online: tnautosalesinc.com
Stop by today and find your perfect car!
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Exterior
Tinted Glass
LED Taillights
Rear Privacy Glass
Aluminum roof rails
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Retractable cargo cover
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
Front overhead console
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Trim
Leather upholstery
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Led Headlights
Multi-function display
Brake drying
Emergency braking preparation
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
9 TOTAL SPEAKERS
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
1 SUBWOOFER
SLIDING REAR SEAT
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
5 WHEEL SPOKES
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
140 AMPS ALTERNATOR
2.24 axle ratio
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
REAR PROTECTOR BUMPER DETAIL
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
180 WATTS
ALUMINUM WINDOW TRIM
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
MYAUDI WITH AUDI CONNECT SMART DEVICE APP COMPATIB
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Top Notch Auto Sales Inc.
5161 Steeles Ave West, North York, ON M9L 1R5
Top Notch Auto Sales Inc.
416-879-7113
2020 Audi Q3