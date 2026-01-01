2025 Audi E-Tron

Menu
FINISHED IN GREY ON RED LEATHER, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, BLACK OPTICS PACKAGE, 360 CAMERA, BLIND SPOT, LANE ASSIST, BANG OLUFSEN SOUND, HEADS UP DISPLAY, PUSH BUTTON START KEY-LESS GO, SATELLITE RADIO, 21 RIMS, RED CALIPERS. PANORAMIC GLASS ROOF, POWER TAILGATE, AUDI PRE SENSE , MASSAGING SEATS, CLEAN CARFAX, FULL FACTORY WARRANTY, EVERY OPTION, TAXES AND LICENSE ARE EXTRA 75999.00 FOR FINANCE PRICE. 78,999 CASH PRICE. PLEASE CALL AHEAD FOR AN APPOINTMENT

Location

Malibu Motors

1100 Finch Ave. West, Unit 11D, North York, ON M3J 2E2

1-888-396-3393

Used
1,721KM
Excellent Condition
VIN WA135BGF6SA003108

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 17678
  • Mileage 1,721 KM

Vehicle Description

FINISHED IN GREY ON RED LEATHER, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, BLACK OPTICS PACKAGE, 360 CAMERA, BLIND SPOT, LANE ASSIST, BANG OLUFSEN SOUND, HEADS UP DISPLAY, PUSH BUTTON START KEY-LESS GO, SATELLITE RADIO, 21" RIMS, RED CALIPERS. PANORAMIC GLASS ROOF, POWER TAILGATE, AUDI PRE SENSE , MASSAGING SEATS, CLEAN CARFAX, FULL FACTORY WARRANTY, EVERY OPTION, TAXES AND LICENSE ARE EXTRA 75999.00 FOR FINANCE PRICE. 78,999 CASH PRICE. PLEASE CALL AHEAD FOR AN APPOINTMENT

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential
Electric Motor

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available
Balance of Factory Warranty

Suspension

Air Suspension

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Heads-Up Display
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate
Seat-Massage
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

