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<p>WOW!! SUPER CLEAN ACURA RDX ELITE PACKAGE! 8 PASS, LOADED! DRIVES LIKE NEW!! AFTERMARKET APPLE CAR PLAY AND GOOGLE MAPS!! LOCAL ONTARIO, CLEAN CARFAX!! FRESH TRADE-IN!!</p><p> </p><p>THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN <strong>ADDITIONAL $690+HST</strong>. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WELL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! </p><p><strong>Financing Options Available!</strong></p><p><strong>TO CALL US 905-339-3330 </strong></p><p>We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2</p><p>PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS</p><p><span style=font-size: 18pt;>TwinOaksAuto.Com</span></p>

2012 Acura MDX

120,900 KM

Details Description Features

$17,990

+ tax & licensing
Make it Yours

2012 Acura MDX

Elite Pkg

Watch This Vehicle

2012 Acura MDX

Elite Pkg

Location

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3

905-339-3330

  1. 1710352961
  2. 1710352970
  3. 1710352983
  4. 1710352999
  5. 1710353007
  6. 1710353018
  7. 1710353031
  8. 1710353040
  9. 1710353050
  10. 1710353057
  11. 1710353066
  12. 1710353072
  13. 1710353079
  14. 1710353085
  15. 1710353092
  16. 1710353100
  17. 1710353107
  18. 1710353115
  19. 1710353123
  20. 1710353130
  21. 1710353141
  22. 1710353148
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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $690

$17,990

+ taxes & licensing

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120,900KM
Used
Excellent Condition
VIN 2HNYD2H89CH000148

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 8
  • Mileage 120,900 KM

Vehicle Description

WOW!! SUPER CLEAN ACURA RDX ELITE PACKAGE! 8 PASS, LOADED! DRIVES LIKE NEW!! AFTERMARKET APPLE CAR PLAY AND GOOGLE MAPS!! LOCAL ONTARIO, CLEAN CARFAX!! FRESH TRADE-IN!!

 

THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN ADDITIONAL $690+HST. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WE'LL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! 

Financing Options Available!

TO CALL US 905-339-3330 

We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2

PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS

TwinOaksAuto.Com

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Rearview Camera
Blind Spot Monitor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Apple CarPlay

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth

Seating

Heated Seats
Leather Seats

Comfort

Sunroof / Moonroof

Additional Features

Entertainment System
Integrated Turn Signal Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Twin Oaks Auto

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3

Call Dealer

905-339-XXXX

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905-339-3330

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$17,990

+ taxes & licensing

Twin Oaks Auto

905-339-3330

Contact Seller
2012 Acura MDX