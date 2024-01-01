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<p>WOW!! MINT 2013 SUBARU BR-Z SPORT-TECH!! SO MUCH FUN TO DRIVE!! LOCAL ONTARIO! CLEAN CARFAX! HEATED SEATS, NAVI!! CALL TODAY!!!</p><p> </p><p>THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN <strong>ADDITIONAL $690+HST</strong>. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WELL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! </p><p><strong>Financing Options Available!</strong></p><p><strong>TO CALL US 905-339-3330 </strong></p><p>We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2</p><p>PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS</p><p><span style=font-size: 18pt;>TwinOaksAuto.Com</span></p>

2013 Subaru BRZ

118,550 KM

Details Description Features

$16,990

+ tax & licensing
Make it Yours

2013 Subaru BRZ

Sport-tech | MANUAL

Watch This Vehicle

2013 Subaru BRZ

Sport-tech | MANUAL

Location

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3

905-339-3330

  1. 1709244667
  2. 1709244674
  3. 1709244681
  4. 1709244689
  5. 1709244695
  6. 1709244703
  7. 1709244708
  8. 1709244715
  9. 1709244722
  10. 1709244730
  11. 1709244738
  12. 1709244745
  13. 1709244752
  14. 1709244758
  15. 1709244764
  16. 1709244770
  17. 1709244774
  18. 1709244781
  19. 1709244786
  20. 1709244791
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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $690

$16,990

+ taxes & licensing

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118,550KM
Used
Excellent Condition
VIN JF1ZCAC1XD1609384

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 118,550 KM

Vehicle Description

WOW!! MINT 2013 SUBARU BR-Z SPORT-TECH!! SO MUCH FUN TO DRIVE!! LOCAL ONTARIO! CLEAN CARFAX! HEATED SEATS, NAVI!! CALL TODAY!!!

 

THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN ADDITIONAL $690+HST. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WE'LL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! 

Financing Options Available!

TO CALL US 905-339-3330 

We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2

PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS

TwinOaksAuto.Com

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
GPS Navigation

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth

Seating

Heated Seats

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Twin Oaks Auto

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3

Call Dealer

905-339-XXXX

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905-339-3330

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$16,990

+ taxes & licensing

Twin Oaks Auto

905-339-3330

Contact Seller
2013 Subaru BRZ