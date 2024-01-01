$19,888+ tax & licensing
2015 BMW 535xi
|NAV|BACKUP|360 CAM|HK SOUND|FULLY LOADED|
2015 BMW 535xi
|NAV|BACKUP|360 CAM|HK SOUND|FULLY LOADED|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$19,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 130,094 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2015 BMW 535I XDRIVE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 302HP AND 295LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP & 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEATED SEATS FRONT & REAR, HEATED STEERING, MOCHA NAPPA LEATHER, LUXURY LINE, POWER SUNROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO ADAPTIVE LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, POWER TRUNK, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
Call Dealer
647-886-XXXX(click to show)
Quick Links
+ taxes & licensing
647-886-8182