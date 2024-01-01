2015 Mercedes-Benz C 300

Menu
Account
Sign In
<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-color-alt: windowtext; background: #FBFBFB;>***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; background: #FBFBFB;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-color-alt: windowtext; background: #FBFBFB;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; background: #FBFBFB;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-color-alt: windowtext; background: #FBFBFB;>THIS BEAUTIFUL 2015 MERCEDES C300 4MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 241HP AND 273LB/FT OF TORQUE. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, 360 PARKING SENSORS, ATTENTION ASSIST, COLLISION PREVENTION, DRIVE ASSIST, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; background: #FBFBFB;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>CONTACT FOR FURTHER DETAIL.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>S.S. AUTO GROUP</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.ssautogroup.ca/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2015 Mercedes-Benz C 300

106,645 KM

Details Description Features

$21,888

+ tax & licensing
Make it Yours

2015 Mercedes-Benz C 300

AMG PKG|NAVI|BACKUP|BLINDSPOT|PANO|

Watch This Vehicle

2015 Mercedes-Benz C 300

AMG PKG|NAVI|BACKUP|BLINDSPOT|PANO|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1711993534
  2. 1711993534
  3. 1711993534
  4. 1711993415
  5. 1711993414
  6. 1711993416
  7. 1711993534
  8. 1711993534
  9. 1711993416
  10. 1711993534
  11. 1711993534
  12. 1711993411
  13. 1711993415
  14. 1711993534
  15. 1711993534
  16. 1711993413
  17. 1711993456
  18. 1711993454
  19. 1711993454
  20. 1711993457
  21. 1711993451
  22. 1711993454
  23. 1711993458
  24. 1711993458
  25. 1711993457
  26. 1711993458
  27. 1711993458
  28. 1711993455
  29. 1711993454
  30. 1711993458
  31. 1711993457
  32. 1711993458
  33. 1711993459
  34. 1711993534
  35. 1711993534
  36. 1711993454
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$21,888

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
106,645KM
Used
Excellent Condition
VIN 55SWF4KB4FU071919

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 106,645 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 MERCEDES C300 4MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 241HP AND 273LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, 360 PARKING SENSORS, ATTENTION ASSIST, COLLISION PREVENTION, DRIVE ASSIST, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

AMG PACKAGE
FULLY LOADED

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From S.S. Auto Group

Used 2018 BMW 330i M SPORT|NAV|360 CAM|BLINDSPOT|CLEAN CARFAX| for sale in Oakville, ON
2018 BMW 330i M SPORT|NAV|360 CAM|BLINDSPOT|CLEAN CARFAX| 90,569 KM $26,495 + tax & lic
Used 2015 Mercedes-Benz GLA AMG PKG 4MATIC|NAVI|BSM|BACKUP|LOW KMS|CLEAN CF| for sale in Oakville, ON
2015 Mercedes-Benz GLA AMG PKG 4MATIC|NAVI|BSM|BACKUP|LOW KMS|CLEAN CF| 83,554 KM $20,990 + tax & lic
Used 2020 Mercedes-Benz C 300 AMG PKG|NAVI|BACKUP|BSM|ACTIVEBRAKE|PANO|CLEAN CF| for sale in Oakville, ON
2020 Mercedes-Benz C 300 AMG PKG|NAVI|BACKUP|BSM|ACTIVEBRAKE|PANO|CLEAN CF| 92,398 KM $33,888 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory
$21,888

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2015 Mercedes-Benz C 300