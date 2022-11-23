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2017 Audi S3

92,711 KM

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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92,711KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9353827
  • Stock #: 200-174
  • VIN: WAUB1GFF3H1019199

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 92,711 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST – ONTARIO VEHICLE WITH SERVICE RECORDS & ACCIDENT-FREE WITH A CLEAN CARFAX.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 AUDI S3 HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 306HP AND 295LB/FT OF TORQUE. S-TRONIC DUAL-CLUTCH AUTOMATIC TRANSMISSION. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, UPGRADED S-SPORT DIAMOND STITCHED BUCKET SEATS, HEATED SEATS, BLACK OPTICS PACKAGE, RS3 FRONT GRILLE, RS3 REAR DIFFUSER, UPGRADED EXHAUST, PREMIUM SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, PREMIUM AUDI 18 INCH WHEELS, POWER SUNROOF, AUTO LIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

FULLY LOADED
DRIVE SELECT
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
Bluetooth
SiriusXM Radio
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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