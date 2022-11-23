$32,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
647-886-8182
2017 Audi S3
|NAV|BACK UP|DRIVE SELECT|DIAMOND STITCHED SEATS|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$32,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9353827
- Stock #: 200-174
- VIN: WAUB1GFF3H1019199
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 92,711 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST – ONTARIO VEHICLE WITH SERVICE RECORDS & ACCIDENT-FREE WITH A CLEAN CARFAX.
THIS BEAUTIFUL 2017 AUDI S3 HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 306HP AND 295LB/FT OF TORQUE. S-TRONIC DUAL-CLUTCH AUTOMATIC TRANSMISSION. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, UPGRADED S-SPORT DIAMOND STITCHED BUCKET SEATS, HEATED SEATS, BLACK OPTICS PACKAGE, RS3 FRONT GRILLE, RS3 REAR DIFFUSER, UPGRADED EXHAUST, PREMIUM SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, PREMIUM AUDI 18 INCH WHEELS, POWER SUNROOF, AUTO LIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.