$27,900+ tax & licensing
2017 Jeep Wrangler
Sahara
2017 Jeep Wrangler
Sahara
Location
Twin Oaks Auto
2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3
905-339-3330
Advertised Unfit
$27,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 130,300 KM
Vehicle Description
READY TO JOIN THE JEEP FAMILY? ABSOLUTLY STUNNING BLACK ON BLACK JEEP WRANGLER SAHARA UNLIMITED! JUST IN TIME FOR THE WARM WEATHER! DRIVES AMAZING. GET ON THE ROAD WITH THE TOP OFF IN JUST A FEW WEEKS! TRAIL RATED!! LEATHER SEATS, NAVI!! SUPER CLEAN!!! CALL TODAY!!!
THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN ADDITIONAL $690+HST. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WE'LL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!!
Financing Options Available!
TO CALL US 905-339-3330
We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2
PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS
TwinOaksAuto.Com
Vehicle Features
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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905-339-3330