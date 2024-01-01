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<p>READY TO JOIN THE JEEP FAMILY? ABSOLUTLY STUNNING BLACK ON BLACK JEEP WRANGLER SAHARA UNLIMITED! JUST IN TIME FOR THE WARM WEATHER! DRIVES AMAZING. GET ON THE ROAD WITH THE TOP OFF IN JUST A FEW WEEKS! TRAIL RATED!! LEATHER SEATS, NAVI!! SUPER CLEAN!!! CALL TODAY!!!</p><p> </p><p>THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN ADDITIONAL $690+HST. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WELL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! </p><p> </p><p>Financing Options Available!</p><p> </p><p>TO CALL US 905-339-3330 </p><p> </p><p>We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2</p><p> </p><p>PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS</p><p> </p><p>TwinOaksAuto.Com</p>

2017 Jeep Wrangler

130,300 KM

Details Description Features

$27,900

+ tax & licensing
Make it Yours

2017 Jeep Wrangler

Sahara

Watch This Vehicle

2017 Jeep Wrangler

Sahara

Location

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3

905-339-3330

  1. 1708795005
  2. 1708795013
  3. 1708795021
  4. 1708795027
  5. 1708795035
  6. 1708795043
  7. 1708795053
  8. 1708795061
  9. 1708795072
  10. 1708795078
  11. 1708795082
  12. 1708795087
  13. 1708795091
  14. 1708795096
  15. 1708795100
  16. 1708795104
  17. 1708795108
  18. 1708795110
  19. 1708795112
  20. 1708795114
  21. 1708795116
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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $690

$27,900

+ taxes & licensing

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130,300KM
Used
Excellent Condition
VIN 1C4BJWEG6HL698638

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 130,300 KM

Vehicle Description

READY TO JOIN THE JEEP FAMILY? ABSOLUTLY STUNNING BLACK ON BLACK JEEP WRANGLER SAHARA UNLIMITED! JUST IN TIME FOR THE WARM WEATHER! DRIVES AMAZING. GET ON THE ROAD WITH THE TOP OFF IN JUST A FEW WEEKS! TRAIL RATED!! LEATHER SEATS, NAVI!! SUPER CLEAN!!! CALL TODAY!!!

 

THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN ADDITIONAL $690+HST. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WE'LL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! 

 

Financing Options Available!

 

TO CALL US 905-339-3330 

 

We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2

 

PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS

 

TwinOaksAuto.Com

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Trailer Hitch

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Automatic Headlights

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
Premium Sound System
Bluetooth

Seating

Heated Seats
Leather Seats

Comfort

Sunroof / Moonroof

Additional Features

Hard Disk Drive Media Storage
Targa Roof
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Twin Oaks Auto

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3

Call Dealer

905-339-XXXX

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905-339-3330

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$27,900

+ taxes & licensing

Twin Oaks Auto

905-339-3330

Contact Seller
2017 Jeep Wrangler