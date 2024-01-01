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♦️SAFETY CERTIFIED<br><div>♦️6 MONTHS WARRANTY INCLUDED ♦️NO ACCIDENT 2017 RAM 1500 THE STRONG HEMI 5.7L 4x4 ONLY 150,000 KMs ONE OF THE CLEANEST RAM WE HAVE EVER HAD IN GREAT CONDITION RUNS & DRIVES EXCELLENT WITH NO ISSUES. HAS BEEN TAKEN CARE OF VERY WELL. ALL MAINTENANCE BEEN DONE ON TIME. # NEW BRAKES JUST INSTALLED # 20” AFTERMARKET WHEELS #BACK UP CAMERA #NAVIGATION #BLUETOOTH #APLLE CAR PLAY #TONNEAU COVER # FRESH OIL CHANGE BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE. 6 MONTHS WARRANTY INCLUDED UPGRADES UP TO 3 YEARS ARE AVAILABLE PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES. PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS 4.1.6.5.2.7.0.1.0.1 1421 SPEERS RD, OAKVILLE </div>

2017 RAM 1500

150,000 KM

Details Description

$22,995

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2017 RAM 1500

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2017 RAM 1500

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

  1. 1711926315
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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150,000KM
Used
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

♦️SAFETY CERTIFIED
♦️6 MONTHS WARRANTY INCLUDED
♦️NO ACCIDENT

2017 RAM 1500 THE STRONG HEMI 5.7L 4x4
ONLY 150,000 KMs

ONE OF THE CLEANEST RAM WE HAVE EVER HAD IN GREAT CONDITION RUNS & DRIVES EXCELLENT WITH NO ISSUES.

HAS BEEN TAKEN CARE OF VERY WELL. ALL MAINTENANCE BEEN DONE ON TIME.

# NEW BRAKES JUST INSTALLED
# 20” AFTERMARKET WHEELS
#BACK UP CAMERA
#NAVIGATION
#BLUETOOTH
#APLLE CAR PLAY
#TONNEAU COVER
# FRESH OIL CHANGE

BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE.

6 MONTHS WARRANTY INCLUDED UPGRADES UP TO 3 YEARS ARE AVAILABLE

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TERMINAL MOTORS
4.1.6.5.2.7.0.1.0.1
1421 SPEERS RD, OAKVILLE 

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