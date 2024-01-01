$22,995+ tax & licensing
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2017 RAM 1500
2017 RAM 1500
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$22,995
+ taxes & licensing
150,000KM
Used
Excellent Condition
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Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Grey
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 6
- Mileage 150,000 KM
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Vehicle Description
♦️SAFETY CERTIFIED
♦️6 MONTHS WARRANTY INCLUDED
♦️NO ACCIDENT
2017 RAM 1500 THE STRONG HEMI 5.7L 4x4
ONLY 150,000 KMs
ONE OF THE CLEANEST RAM WE HAVE EVER HAD IN GREAT CONDITION RUNS & DRIVES EXCELLENT WITH NO ISSUES.
HAS BEEN TAKEN CARE OF VERY WELL. ALL MAINTENANCE BEEN DONE ON TIME.
# NEW BRAKES JUST INSTALLED
# 20” AFTERMARKET WHEELS
#BACK UP CAMERA
#NAVIGATION
#BLUETOOTH
#APLLE CAR PLAY
#TONNEAU COVER
# FRESH OIL CHANGE
BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE.
6 MONTHS WARRANTY INCLUDED UPGRADES UP TO 3 YEARS ARE AVAILABLE
PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES.
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
4.1.6.5.2.7.0.1.0.1
1421 SPEERS RD, OAKVILLE
♦️6 MONTHS WARRANTY INCLUDED
♦️NO ACCIDENT
2017 RAM 1500 THE STRONG HEMI 5.7L 4x4
ONLY 150,000 KMs
ONE OF THE CLEANEST RAM WE HAVE EVER HAD IN GREAT CONDITION RUNS & DRIVES EXCELLENT WITH NO ISSUES.
HAS BEEN TAKEN CARE OF VERY WELL. ALL MAINTENANCE BEEN DONE ON TIME.
# NEW BRAKES JUST INSTALLED
# 20” AFTERMARKET WHEELS
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#BLUETOOTH
#APLLE CAR PLAY
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PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES.
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4.1.6.5.2.7.0.1.0.1
1421 SPEERS RD, OAKVILLE
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1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
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416-527-0101
2017 RAM 1500