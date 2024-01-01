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CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  ONE OWNER ACCIDENT-FREE VEHICLE.</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;> </p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;>THIS BEAUTIFUL 2019 AUDI Q5 PROGRESSIV PLUS S-LINE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, EFFICIENCY ASSIST, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS , HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL, OFFROAD), POWER PANORAMIC ROOF, PREMIUM 20 INCH RS STYLE WHEELS, SIRIUS XM, AUTO LED HEADLIGHTS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;> </p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;>VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;> </p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;>CONTACT FOR FURTHER DETAIL.</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;> </p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;>S.S. AUTO GROUP</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;>600 YORK STREET UNIT # 2</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; color: #dca10d;><a href=http://www.ssautogroup.ca/>http://www.ssautogroup.ca/</a></p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; color: #dca10d;><a href=http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</a></p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</p>

2019 Audi Q5

117,839 KM

Details Description Features

$29,488

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2019 Audi Q5

S-LINE|NAV|360CAM|BSM|DRIVE SELECT|ONE OWNER|

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2019 Audi Q5

S-LINE|NAV|360CAM|BSM|DRIVE SELECT|ONE OWNER|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1706653503
  2. 1706653533
  3. 1706653533
  4. 1706653532
  5. 1706653533
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  19. 1706653528
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  22. 1706653535
  23. 1706653535
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  25. 1706653530
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  29. 1706653534
  30. 1706653534
  31. 1706653534
  32. 1706653529
  33. 1706653527
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117,839KM
Used
Excellent Condition
VIN WA1ENAFY7K2144527

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 117,839 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  ONE OWNER ACCIDENT-FREE VEHICLE.

 

THIS BEAUTIFUL 2019 AUDI Q5 PROGRESSIV PLUS S-LINE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, EFFICIENCY ASSIST, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS , HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL, OFFROAD), POWER PANORAMIC ROOF, PREMIUM 20 INCH RS STYLE WHEELS, SIRIUS XM, AUTO LED HEADLIGHTS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

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http://www.ssautogroup.ca/

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Vehicle Features

Packages

AUDI
Q5
2019 AUDI Q5
S-LINE

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

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