$29,488+ tax & licensing
2019 Audi Q5
S-LINE|NAV|360CAM|BSM|DRIVE SELECT|ONE OWNER|
2019 Audi Q5
S-LINE|NAV|360CAM|BSM|DRIVE SELECT|ONE OWNER|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$29,488
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 117,839 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. ONE OWNER ACCIDENT-FREE VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2019 AUDI Q5 PROGRESSIV PLUS S-LINE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, EFFICIENCY ASSIST, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS , HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL, OFFROAD), POWER PANORAMIC ROOF, PREMIUM 20 INCH RS STYLE WHEELS, SIRIUS XM, AUTO LED HEADLIGHTS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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