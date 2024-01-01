2020 Mercedes-Benz C 300

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<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-color-alt: windowtext; background: #FBFBFB;>***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; background: #FBFBFB;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-color-alt: windowtext; background: #FBFBFB;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>ONE OWNER ACCIDENT-FREE VEHICLE.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; background: #FBFBFB;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-color-alt: windowtext; background: #FBFBFB;>THIS BEAUTIFUL 2020 MERCEDES C300 4MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 273LB/FT OF TORQUE. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, 360 PARKING SENSORS, DRIVE ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, WIRELESS APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, UPGRADED AMG STEERING WHEEL, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM PACKAGE, NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; background: #FBFBFB;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>CONTACT FOR FURTHER DETAIL.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>S.S. AUTO GROUP</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.ssautogroup.ca/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2020 Mercedes-Benz C 300

92,398 KM

Details Description Features

$33,888

+ tax & licensing
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2020 Mercedes-Benz C 300

AMG PKG|NAVI|BACKUP|BSM|ACTIVEBRAKE|PANO|CLEAN CF|

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2020 Mercedes-Benz C 300

AMG PKG|NAVI|BACKUP|BSM|ACTIVEBRAKE|PANO|CLEAN CF|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1710964682
  2. 1710964512
  3. 1710964682
  4. 1710964512
  5. 1710964513
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  32. 1710964563
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92,398KM
Used
Excellent Condition
VIN 55SWF8EB6LU325676

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 92,398 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  ONE OWNER ACCIDENT-FREE VEHICLE.

 

THIS BEAUTIFUL 2020 MERCEDES C300 4MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 273LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, 360 PARKING SENSORS, DRIVE ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, WIRELESS APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, UPGRADED AMG STEERING WHEEL, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM PACKAGE, NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.  4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

AMG PACKAGE
NIGHT PACKAGE
FULLY LOADED

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Auto Hold Brake

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Apple CarPlay

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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