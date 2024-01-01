$39,888+ tax & licensing
2021 BMW 530i
|NAV|BACKUP|LANE DEP|BSM|DRIVE SELECT|CARPLAY|
2021 BMW 530i
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Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$39,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 91,710 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.
THIS BEAUTIFUL 2021 BMW 530I XDRIVE LUXURY LINE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 248HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSSIT, FORWARD COLLISION MITIGTION, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, LIVE TRAFFIC & WEATHER UPDATE, BMW ADAPTIVE LED HEADLIGHTS, FULL DIGITAL DASH, AUTO HOLD FEATURE, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), PREMIUM SOUND SYSTEM, MULTI-COLOUR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, LUXURY LINE PACKAGE, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT), PREMIUM 19 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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647-886-XXXX(click to show)
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