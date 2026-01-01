Menu
Account
Sign In
<p>******RONYSAUTOSALES.COM******</p><p>>>7900 + TAX + LICENSING>></p><p>>>REBUILT TITLE>></p><p>>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>></p><p>>>2 SETS OF WHEELS AND TIRES>></p><p>>>ONLY 109 KM>></p><p>BEAUTIFUL VEHICLE INSIDE OUT, AUTOMATIC, 4 CYL, NAVIGATION, BLUETOOTH, REARVIEW CAMERA, PANORAMIC SUNROOF, POWER HEATED LEATHER SEATS, AIR CONDITION, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, KEYLESS ENTRY, ORIGINAL ALLOY WHEELS & WINTER SET, BUG DEFFLECTOR, FEEL FREE TO VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS </p>

2013 Hyundai Elantra GT

109,561 KM

Details Description Features

$7,900

+ taxes & licensing
Make it Yours

2013 Hyundai Elantra GT

5dr HB Auto SE w/Tech Pkg, AUTOMATIC,R ONLY 109KM

Watch This Vehicle
13487708

2013 Hyundai Elantra GT

5dr HB Auto SE w/Tech Pkg, AUTOMATIC,R ONLY 109KM

Location

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2

613-744-7090

  1. 1768754256
  2. 1768754255
  3. 1768754257
  4. 1768754256
  5. 1768754256
  6. 1768754257
  7. 1768754254
  8. 1768754255
  9. 1768754256
  10. 1768754256
  11. 1768754257
  12. 1768754253
  13. 1768754253
  14. 1768754257
  15. 1768754256
  16. 1768754255
  17. 1768754256
  18. 1768754256
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$7,900

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
109,561KM
Excellent Condition
VIN KMHD35LEXDU041775

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 109,561 KM

Vehicle Description

******RONYSAUTOSALES.COM******

>>7900 + TAX + LICENSING>>

>>REBUILT TITLE>>

>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>>

>>2 SETS OF WHEELS AND TIRES>>

>>ONLY 109 KM>>

BEAUTIFUL VEHICLE INSIDE OUT, AUTOMATIC, 4 CYL, NAVIGATION, BLUETOOTH, REARVIEW CAMERA, PANORAMIC SUNROOF, POWER HEATED LEATHER SEATS, AIR CONDITION, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, KEYLESS ENTRY, ORIGINAL ALLOY WHEELS & WINTER SET, BUG DEFFLECTOR, FEEL FREE TO VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Winter Tires
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Split Bench Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Power Outlet

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Rony's Auto Sales

Used 2017 Hyundai Elantra Limited Ultimate, AUTO, NAVI, BACKUP CAMERA, 211KM for sale in Ottawa, ON
2017 Hyundai Elantra Limited Ultimate, AUTO, NAVI, BACKUP CAMERA, 211KM 211,552 KM $10,500 + tax & lic
Used 2019 Jeep Wrangler SAHARA 4X4 for sale in Ottawa, ON
2019 Jeep Wrangler SAHARA 4X4 141,347 KM $27,900 + tax & lic
Used 2012 Mazda MAZDA2 4dr HB Auto, POWER GROUP, A/C, ONLY 33687 KM for sale in Ottawa, ON
2012 Mazda MAZDA2 4dr HB Auto, POWER GROUP, A/C, ONLY 33687 KM 33,687 KM $10,900 + tax & lic

Email Rony's Auto Sales

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Rony's Auto Sales

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-744-XXXX

(click to show)

613-744-7090

Quick Links
Directions Website Inventory
$7,900

+ taxes & licensing>

Rony's Auto Sales

613-744-7090

2013 Hyundai Elantra GT