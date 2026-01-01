$7,900+ taxes & licensing
2013 Hyundai Elantra GT
5dr HB Auto SE w/Tech Pkg, AUTOMATIC,R ONLY 109KM
Location
Rony's Auto Sales
1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2
613-744-7090
Certified
$7,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 109,561 KM
Vehicle Description
******RONYSAUTOSALES.COM******
>>7900 + TAX + LICENSING>>
>>REBUILT TITLE>>
>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>>
>>2 SETS OF WHEELS AND TIRES>>
>>ONLY 109 KM>>
BEAUTIFUL VEHICLE INSIDE OUT, AUTOMATIC, 4 CYL, NAVIGATION, BLUETOOTH, REARVIEW CAMERA, PANORAMIC SUNROOF, POWER HEATED LEATHER SEATS, AIR CONDITION, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, KEYLESS ENTRY, ORIGINAL ALLOY WHEELS & WINTER SET, BUG DEFFLECTOR, FEEL FREE TO VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Windows
Convenience
Powertrain
Additional Features
613-744-7090