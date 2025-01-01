$CALL+ taxes & licensing
2017 Subaru BRZ
Sport-tech
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 2-door
- Mileage 111,952 KM
Vehicle Description
2017 SUBARU BRZ SPORT-TECH – MANUAL – LOW MILEAGE! ONLY 111,952 KM!
2.0L BOXER ENGINE + 6-SPEED MANUAL – LEGENDARY HANDLING, RESPONSIVE POWER & TRUE DRIVING FUN!
SPORT-TECH TRIM LOADED WITH PREMIUM FEATURES: LEATHER / ALCANTARA SEATS, HEATED FRONT SEATS, TOUCHSCREEN INFOTAINMENT, NAVIGATION, BLUETOOTH, BACKUP CAMERA & PUSH-START!
REAR-WHEEL DRIVE PERFORMANCE COUPE – PERFECT FOR ENTHUSIASTS OR ANYONE WHO LOVES TO DRIVE!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE – CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
