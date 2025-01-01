Menu
Account
Sign In
<p data-start=0 data-end=521><strong data-start=0 data-end=71>2017 SUBARU BRZ SPORT-TECH – MANUAL – LOW MILEAGE! ONLY 111,952 KM!</strong><br data-start=71 data-end=74 /><br data-start=130 data-end=133 data-is-only-node= />2.0L BOXER ENGINE + 6-SPEED MANUAL – LEGENDARY HANDLING, RESPONSIVE POWER & TRUE DRIVING FUN!<br data-start=226 data-end=229 />SPORT-TECH TRIM LOADED WITH PREMIUM FEATURES: LEATHER / ALCANTARA SEATS, HEATED FRONT SEATS, TOUCHSCREEN INFOTAINMENT, NAVIGATION, BLUETOOTH, BACKUP CAMERA & PUSH-START!<br data-start=398 data-end=401 />REAR-WHEEL DRIVE PERFORMANCE COUPE – PERFECT FOR ENTHUSIASTS OR ANYONE WHO LOVES TO DRIVE!<br data-start=491 data-end=494 />EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p data-start=523 data-end=590><strong data-start=523 data-end=588>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE – CASH PRICE MAY DIFFER</strong></p><p> </p><p data-start=592 data-end=770 data-is-last-node= data-is-only-node=><span style=font-family: Montserrat, sans-serif;>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!</span><br style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-family: Montserrat, sans-serif; data-start=1155 data-end=1158 /><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-weight: bolder; font-family: Montserrat, sans-serif; data-start=1158 data-end=1271>TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</span></p>

2017 Subaru BRZ

111,952 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2017 Subaru BRZ

Sport-tech

Watch This Vehicle
13154878

2017 Subaru BRZ

Sport-tech

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1762529049821
  2. 1762529050307
  3. 1762529050809
  4. 1762529051210
  5. 1762529051706
  6. 1762529052144
  7. 1762529052569
  8. 1762529052994
  9. 1762529053402
  10. 1762529053810
  11. 1762529054219
  12. 1762529054624
  13. 1762529055041
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
111,952KM
Excellent Condition
VIN JF1ZCAC19H9603017

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 2-door
  • Mileage 111,952 KM

Vehicle Description

2017 SUBARU BRZ SPORT-TECH – MANUAL – LOW MILEAGE! ONLY 111,952 KM!

2.0L BOXER ENGINE + 6-SPEED MANUAL – LEGENDARY HANDLING, RESPONSIVE POWER & TRUE DRIVING FUN!
SPORT-TECH TRIM LOADED WITH PREMIUM FEATURES: LEATHER / ALCANTARA SEATS, HEATED FRONT SEATS, TOUCHSCREEN INFOTAINMENT, NAVIGATION, BLUETOOTH, BACKUP CAMERA & PUSH-START!
REAR-WHEEL DRIVE PERFORMANCE COUPE – PERFECT FOR ENTHUSIASTS OR ANYONE WHO LOVES TO DRIVE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE – CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Exterior

Tinted Glass
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Seating

Rear Bucket Seats

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From DriveTown Ottawa

Used 2008 Ford Mustang for sale in Ottawa, ON
2008 Ford Mustang 113,234 KM $CALL + tax & lic
Used 2019 Chevrolet Blazer True North for sale in Ottawa, ON
2019 Chevrolet Blazer True North 179,718 KM $CALL + tax & lic
Used 2015 Nissan Frontier SV for sale in Ottawa, ON
2015 Nissan Frontier SV 100,993 KM $CALL + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email DriveTown Ottawa

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-822-XXXX

(click to show)

613-822-2725

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2017 Subaru BRZ