2020 GMC SIERRA 1500 DENALI – LUXURIOUS, POWERFUL & REFINED FULL-SIZE TRUCK!
LIKE NEW – PREMIUM DENALI QUALITY, SMOOTH RIDE & COMMANDING ROAD PRESENCE!
POWERFUL DIESEL DURAMAX ENGINE  + 4X4  – STRONG, CONFIDENT & BUILT FOR WORK OR PLAY!
DENALI TRIM FULLY LOADED WITH PREMIUM FEATURES: HEATED & VENTILATED LEATHER SEATS, BACKUP CAMERA, NAVIGATION, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, BOSE PREMIUM AUDIO, KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START!
PERFECT FOR WORK, FAMILY OR LUXURY DAILY DRIVING – BOLD, COMFORTABLE & DEPENDABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

2020 GMC Sierra 1500

137,399 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2020 GMC Sierra 1500

Denali

13470790

2020 GMC Sierra 1500

Denali

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
137,399KM
Excellent Condition
VIN 1GTU9FET0LZ335644

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 137,399 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Tow Hooks
Sliding Rear Window
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Apple CarPlay

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Mirror Memory
Power Outlet

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Bed Liner
Turbocharged
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

613-822-2725

$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2020 GMC Sierra 1500