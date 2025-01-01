$CALL+ taxes & licensing
2023 Ford Escape
Active AWD
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Gray
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 86,847 KM
Vehicle Description
2023 FORD ESCAPE ACTIVE AWD – LOW MILEAGE! ONLY 84,867 KM!
LIKE NEW – CAPABLE, STYLISH & ALWAYS READY WITH AWD!
TURBO 1.5 L ECOBOOST + 8-SPEED AUTO – GREAT POWER AND FUEL ECONOMY!
ACTIVE TRIM LOADED WITH MODERN SAFETY & COMFORT: HEATED FRONT SEATS, BLIND SPOT, COLLISION MITIGATION, BACKUP CAM, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO!
PERFECT FOR COMMUTES, FAMILY, OR WEEKEND ESCAPES – READY FOR YOUR NEXT ADVENTURE!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
613-822-2725