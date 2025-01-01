Menu
<p data-start=584 data-end=1030><strong data-start=584 data-end=646>2023 FORD ESCAPE ACTIVE AWD – LOW MILEAGE! ONLY 84,867 KM!</strong><br data-start=646 data-end=649 />LIKE NEW – CAPABLE, STYLISH & ALWAYS READY WITH AWD!<br data-start=701 data-end=704 />TURBO 1.5 L ECOBOOST + 8-SPEED AUTO – GREAT POWER AND FUEL ECONOMY!<br data-start=771 data-end=774 />ACTIVE TRIM LOADED WITH MODERN SAFETY & COMFORT: HEATED FRONT SEATS, BLIND SPOT, COLLISION MITIGATION, BACKUP CAM, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO!<br data-start=918 data-end=921 />PERFECT FOR COMMUTES, FAMILY, OR WEEKEND ESCAPES – READY FOR YOUR NEXT ADVENTURE!<br data-start=1002 data-end=1005 />EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p data-start=1032 data-end=1096><strong data-start=1032 data-end=1096>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER</strong></p><p> </p><p data-start=1098 data-end=1271>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!<br data-start=1155 data-end=1158 /><strong data-start=1158 data-end=1271>TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</strong></p>

2023 Ford Escape

86,847 KM

$CALL

+ taxes & licensing
Active AWD

Active AWD

13074457

2023 Ford Escape

Active AWD

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
86,847KM
Excellent Condition
VIN 1fmcu9gnxpua20620

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 86,847 KM

2023 FORD ESCAPE ACTIVE AWD – LOW MILEAGE! ONLY 84,867 KM!
LIKE NEW – CAPABLE, STYLISH & ALWAYS READY WITH AWD!
TURBO 1.5 L ECOBOOST + 8-SPEED AUTO – GREAT POWER AND FUEL ECONOMY!
ACTIVE TRIM LOADED WITH MODERN SAFETY & COMFORT: HEATED FRONT SEATS, BLIND SPOT, COLLISION MITIGATION, BACKUP CAM, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO!
PERFECT FOR COMMUTES, FAMILY, OR WEEKEND ESCAPES – READY FOR YOUR NEXT ADVENTURE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
2023 Ford Escape