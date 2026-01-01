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New and Used Cadillac Escalade for Sale in Ottawa, ON

Showing 1-8 of 8
New 2026 Cadillac Escalade 4WD SPORT for sale in Ottawa, ON

2026 Cadillac Escalade

4WD SPORT
$150,631 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 Cadillac Escalade 4WD Platinum Sport for sale in Ottawa, ON

2026 Cadillac Escalade

4WD Platinum Sport
$182,173 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2022 Cadillac Escalade Sport Platinum | Night Vision | Captain Seats for sale in Ottawa, ON

2022 Cadillac Escalade

Sport Platinum | Night Vision | Captain Seats
$84,495 + tax & lic
129,080KM
Rev Motors

Ottawa, ON

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New 2026 Cadillac Escalade 4WD SPORT for sale in Ottawa, ON

2026 Cadillac Escalade

4WD SPORT
$165,954 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2023 Cadillac Escalade Premium Luxury 4WD | Super Cruise | Panoramic Sunroof for sale in Ottawa, ON

2023 Cadillac Escalade

Premium Luxury 4WD | Super Cruise | Panoramic Sunroof
$73,980 + tax & lic
173,803KM
Gray
Wallace Automobiles

Ottawa, ON

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Used 2024 Cadillac Escalade Premium Luxury Touring Pkg for sale in Brockville, ON

2024 Cadillac Escalade

Premium Luxury Touring Pkg
$99,999 + tax & lic
65,000KM
Black
Seaway Motors

Brockville, ON

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Used 2019 Cadillac Escalade Platinum Magnetic Ride Control, Power Retractable Ride Control , LED Lighting for sale in Smiths Falls, ON

2019 Cadillac Escalade

Platinum Magnetic Ride Control, Power Retractable Ride Control , LED Lighting
$40,888 + tax & lic
162,282KM
Black
Mike Fair Chevrolet Buick GMC Cadillac Ltd

Smiths Falls, ON

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Used 2025 Cadillac Escalade AWD V-Series for sale in Ottawa, ON

2025 Cadillac Escalade

AWD V-Series
$CALL + tax & lic
28,458KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON