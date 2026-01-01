New and Used Cadillac Escalade for Sale in Ottawa, ON
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2026 Cadillac Escalade
4WD Platinum Sport
$182,173 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2022 Cadillac Escalade
Sport Platinum | Night Vision | Captain Seats
$84,495 + tax & lic
129,080KM
Rev Motors
Ottawa, ON
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2023 Cadillac Escalade
Premium Luxury 4WD | Super Cruise | Panoramic Sunroof
$73,980 + tax & lic
173,803KM
Gray
Wallace Automobiles
Ottawa, ON
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2024 Cadillac Escalade
Premium Luxury Touring Pkg
$99,999 + tax & lic
65,000KM
Black
Seaway Motors
Brockville, ON
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2019 Cadillac Escalade
Platinum Magnetic Ride Control, Power Retractable Ride Control , LED Lighting
$40,888 + tax & lic
162,282KM
Black
Mike Fair Chevrolet Buick GMC Cadillac Ltd
Smiths Falls, ON
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