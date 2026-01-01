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<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br>RAM INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!</p><p>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br>,<br>BLACK WITH OVER BLACK LEATHER INT,<br><br><br>NAVIGATION, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C</p>

2022 RAM 1500

85,134 KM

Details Description Features

$49,988

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 RAM 1500

Sport GT | NO ACCIDENT|NAVI|CAM|LEATHER INT|

Watch This Vehicle
14228168

2022 RAM 1500

Sport GT | NO ACCIDENT|NAVI|CAM|LEATHER INT|

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1780697533107
  2. 1780697533695
  3. 1780697534183
  4. 1780697534762
  5. 1780697535303
  6. 1780697535787
  7. 1780697536261
  8. 1780697536753
  9. 1780697537259
  10. 1780697537744
  11. 1780697538480
  12. 1780697539042
  13. 1780697539533
  14. 1780697540154
  15. 1780697540641
  16. 1780697541137
  17. 1780697541632
  18. 1780697542116
  19. 1780697542613
  20. 1780697543127
  21. 1780697543576
  22. 1780697544073
  23. 1780697544623
  24. 1780697545079
Contact Seller

$49,988

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
85,134KM
Excellent Condition
VIN 1C6SRFVT5NN111222

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 85,134 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!


RAM INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!

***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***
,
BLACK WITH OVER BLACK LEATHER INT,


NAVIGATION, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Adjustable Pedals
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$49,988

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2022 RAM 1500