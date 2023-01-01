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1989 Porsche 944

177,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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177,000KM
Used
  • Listing ID: 10170363
  • VIN: WP0AA0946KN451366

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 177,000 KM

Vehicle Description

OVERSTOCKED! MUST SELL!! CASH DEAL ONLY!! NO FINANCING!! PRICE REDUCED!!

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

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