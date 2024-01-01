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2003 Chevrolet Astro

190,600 KM

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2003 Chevrolet Astro

Cargo Van NEW TIRES-BRAKES-BATTERY-CUSTOM RIMS-CERTIFIED!!

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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190,600KM
Used
VIN 1GCDM19X63B109826

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # M24-99
  • Mileage 190,600 KM

Vehicle Description

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