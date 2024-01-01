$9,999+ tax & licensing
2003 Chevrolet Astro
Cargo Van NEW TIRES-BRAKES-BATTERY-CUSTOM RIMS-CERTIFIED!!
2003 Chevrolet Astro
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Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$9,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # M24-99
- Mileage 190,600 KM
Vehicle Description
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416-766-XXXX(click to show)
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