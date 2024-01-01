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2003 Chrysler PT Cruiser

80,000 KM

Details Description

$8,888

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2003 Chrysler PT Cruiser

CLASSIC **ONLY 80,000KM-1 SENIOR OWNER-CERTIFIED**

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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80,000KM
Used
VIN 3c4fy48b73t624871

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-233
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED!! 1 SENIOR OWNER! DEALER SERVICED!! ONLY 80,000KM ALL ORIGINAL!! 2.4L 4 CYLINDER GAS SAVER!! AUTOMATIC!! INFERNO RED PEARL ON MATCHING GREY INTERIOR!! FULL POWER OPTIONS!! RUNS AND LOOKS AMAZING!! PRICED TO SELL!! RELIABLE AND AFFORDABLE!! PERFECT STUDENT OR FIRST CAR! IF YOU SEE IT... YOU WILL BUY IT!!

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301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
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