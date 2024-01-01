$8,888+ tax & licensing
2003 Chrysler PT Cruiser
CLASSIC **ONLY 80,000KM-1 SENIOR OWNER-CERTIFIED**
2003 Chrysler PT Cruiser
CLASSIC **ONLY 80,000KM-1 SENIOR OWNER-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$8,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-233
- Mileage 80,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED!! 1 SENIOR OWNER! DEALER SERVICED!! ONLY 80,000KM ALL ORIGINAL!! 2.4L 4 CYLINDER GAS SAVER!! AUTOMATIC!! INFERNO RED PEARL ON MATCHING GREY INTERIOR!! FULL POWER OPTIONS!! RUNS AND LOOKS AMAZING!! PRICED TO SELL!! RELIABLE AND AFFORDABLE!! PERFECT STUDENT OR FIRST CAR! IF YOU SEE IT... YOU WILL BUY IT!!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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416-766-XXXX(click to show)
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