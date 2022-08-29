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2006 Mazda Miata MX-5

140,000 KM

Details Description Features

$14,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2006 Mazda Miata MX-5

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GT **AUTOMATIC-LEATHER-HEATED SEATS**

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2006 Mazda Miata MX-5

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9048703
  • Stock #: W22-371
  • VIN: JM1NC25F560116230

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Brown
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-371
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
ABS
Front Side Air Bag
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Keyless Start
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
HID Headlights
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Convertible Soft Top

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