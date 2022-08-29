$14,900+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2006 Mazda Miata MX-5
GT **AUTOMATIC-LEATHER-HEATED SEATS**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9048703
- Stock #: W22-371
- VIN: JM1NC25F560116230
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Brown
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-371
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? MAZDA DEALER TRADE-IN!!
ZOOM ZOOM ZOOM!! ABSOLUTELY GORGEOUS MIATA!! RARE **GT** MODEL!! AUTOMATIC!! 2.0L 4 CYLINDER ENGINE!! FULLY LOADED!! GA LAXY GREY METALLIC SILVER ON COGNAC LEATHER INTERIOR! MATCHING CONVERTIBLE TOP!! ALLOYS!! KEYLESS ENTRY!! HEATED SEATS! ALLOYS!! THIS IS A VERY RARE **GRAND TOURING ROADSTER** BUY NOW AND SAVE!! FUN IN THE SUN!!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.