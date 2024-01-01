$9,990+ tax & licensing
2010 Ford Mustang
V6 **5 SPEED MANUAL-NO ACCIDENTS-2 SETS OF WHEELS**
2010 Ford Mustang
V6 **5 SPEED MANUAL-NO ACCIDENTS-2 SETS OF WHEELS**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$9,990
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 6-cylinder
- Stock # 2010 MUSTANG
- Mileage 160,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
JUST IN ON TRADE AT LEXUS DEALER! **NO ACCIDENTS** SUMMER AND WINTER RIMS AND TIRES INCLUDED!!
FINISHED IN STUNNING LAZER RED ON GRAPHITE INTERIOR!! 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION! 4.0L 6 CYLINDER POWER!! FULL POWER OPTIONS!! SPOILER!! POWER SEATS!! COLD AIR INTAKE AND MORE!!CLEAN TITLE! CLEAN CARFAX! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 24 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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