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2010 Ford Mustang

160,000 KM

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$9,990

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160,000KM
Used
VIN 1ZVBP8AN8A5158584

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 2010 MUSTANG
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

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FINISHED IN STUNNING LAZER RED ON GRAPHITE INTERIOR!! 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION! 4.0L 6 CYLINDER POWER!! FULL POWER OPTIONS!! SPOILER!! POWER SEATS!! COLD AIR INTAKE AND MORE!!CLEAN TITLE! CLEAN CARFAX! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

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