$20,900+ tax & licensing
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416-766-2277
2010 Lexus RX 450h
HYBRID-AWD-NAVIGATION-CAMERA-1 OWNER-NEW TIRES
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$20,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10462695
- Stock #: W23-216
- VIN: JTJBC1BA3A2031015
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W23-216
- Mileage 147,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Seating
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Windows
Comfort
Additional Features
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