$17,900+ taxes & licensing
2012 Audi A7
3.0T QUATTRO-S LINE-SPORT-TECHNIK
2012 Audi A7
3.0T QUATTRO-S LINE-SPORT-TECHNIK
Location
Dell Fine Cars
478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
416-252-1919
Certified
$17,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Brown
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 97,000 KM
Vehicle Description
2012 AUDI A7 3.0T QUATTRO - S-LINE SPORT PACKAGE - TECHNIK PACKAGE - NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - DRIVER ASSIST - AUDI SIDE ASSIST - ADAPTIVE CRUISE CONTROL - AUDI BRAKING GUARD - PARKING ASSIST - HEATED AND VENTILATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - AUDI DYNAMIC DRIVE SELECT DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/AUTO MODE SETTINGS - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - BI-XENON HEADLIGHTS - 20" SPORT WHEELS - S-LINE BADGING - POWER SUNROOF - POWER FOLDING MIRRORS - POWER TRUNK - RAIN SENSE WIPERS - LED LIGHTS - AUDI MEDIA INTERFACE - SD SLOTS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY - AND SO MUCH MORE.
EXCELLENT CONDITION - CARFAX VERIFIED - LOCAL ONTARIO VEHICLE - TWO KEYS WITH BOOKS - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - $17,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/
Vehicle Features
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Seating
Exterior
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dell Fine Cars
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Dell Fine Cars
Dell Fine Cars
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-252-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
416-252-1919