<p>2012 AUDI A7 3.0T QUATTRO - S-LINE SPORT PACKAGE - TECHNIK PACKAGE - NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - DRIVER ASSIST - AUDI SIDE ASSIST - ADAPTIVE CRUISE CONTROL - AUDI BRAKING GUARD - PARKING ASSIST - HEATED AND VENTILATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - AUDI DYNAMIC DRIVE SELECT DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/AUTO MODE SETTINGS - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - BI-XENON HEADLIGHTS - 20 SPORT WHEELS - S-LINE BADGING - POWER SUNROOF - POWER FOLDING MIRRORS - POWER TRUNK -  RAIN SENSE WIPERS - LED LIGHTS - AUDI MEDIA INTERFACE - SD SLOTS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY - AND SO MUCH MORE.</p><p>EXCELLENT CONDITION - CARFAX VERIFIED - LOCAL ONTARIO VEHICLE - TWO KEYS WITH BOOKS - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - $17,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/</p>

2012 Audi A7

97,000 KM

$17,900

+ taxes & licensing
2012 Audi A7

3.0T QUATTRO-S LINE-SPORT-TECHNIK

2012 Audi A7

3.0T QUATTRO-S LINE-SPORT-TECHNIK

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

$17,900

+ taxes & licensing

Used
97,000KM
Excellent Condition
VIN WAUSGCFC0CN013827

  Exterior Colour Black
  Interior Colour Brown
  Body Style Sedan
  Fuel Type Gasoline
  Drive Type All Wheel Drive
  Transmission Automatic
  Engine 6-cylinder
  Doors 4-door
  Mileage 97,000 KM

2012 AUDI A7 3.0T QUATTRO - S-LINE SPORT PACKAGE - TECHNIK PACKAGE - NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - DRIVER ASSIST - AUDI SIDE ASSIST - ADAPTIVE CRUISE CONTROL - AUDI BRAKING GUARD - PARKING ASSIST - HEATED AND VENTILATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - AUDI DYNAMIC DRIVE SELECT DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/AUTO MODE SETTINGS - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - BI-XENON HEADLIGHTS - 20" SPORT WHEELS - S-LINE BADGING - POWER SUNROOF - POWER FOLDING MIRRORS - POWER TRUNK -  RAIN SENSE WIPERS - LED LIGHTS - AUDI MEDIA INTERFACE - SD SLOTS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY - AND SO MUCH MORE.

EXCELLENT CONDITION - CARFAX VERIFIED - LOCAL ONTARIO VEHICLE - TWO KEYS WITH BOOKS - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - $17,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Blind Spot Monitor

Security System
Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats

Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights

Sunroof / Moonroof

Warranty Available

Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio

Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Automatic High Beams

Pre-Collision System

Dell Fine Cars

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
416-252-1919

$17,900

+ taxes & licensing>

Dell Fine Cars

416-252-1919

2012 Audi A7