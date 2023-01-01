$14,900+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2012 Dodge Grand Caravan
SE **ONLY 76,000KM-STOW N GO-1 OWNER-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10144338
- Stock #: M23-160
- VIN: 2C4RDGBG3CR103678
Vehicle Details
- Exterior Colour Green
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # M23-160
- Mileage 76,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED!! 1 OWNER VAN!! ***ONLY 76,000KM ALL ORIGINAL*** 3.6L V6! 7 PASSENGER SEATING!! REAR STOW N GO SEATS!! FULL POWER OPTIONS!! KEYLESS ENTRY!! VERY CLEAN INSIDE AND OUT!! READY FOR SOME SUMMER FAMILY FUN!! RELIABLE AND AFFORDABLE!! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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