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2013 Honda Civic

120,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2013 Honda Civic

2013 Honda Civic

Sdn LX-AUTOMATIC-BACK UP CAMERA-BLACK 5 SPOKE RIMS

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Location

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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120,000KM
Used
  • Listing ID: 10334163
  • Stock #: W23-228
  • VIN: 2HGFB2F46DH104599

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-228
  • Mileage 120,000 KM

Vehicle Description

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CIVIC NATION! 1.8L 4 CYLINDER GAS SAVER! AUTOMATIC TRANSMISSION! JET BLACK ON GREY INTERIOR!! PUSH BUTTON START! 5 SPOKE EURO DESIGN RIMS WITH NEW TIRES! BLUETOOTH! BACK UP CAMERA! SPOILER! TINT AND MORE!! **

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes

Media / Nav / Comm

CD Player
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet

Windows

Rear Defrost

Exterior

Automatic Headlights
Steel Wheels
Temporary spare tire

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Wheel Covers
Bluetooth Connection

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