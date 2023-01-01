$12,980+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2013 Honda Civic
Sdn LX-AUTOMATIC-BACK UP CAMERA-BLACK 5 SPOKE RIMS
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$12,980
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10334163
- Stock #: W23-228
- VIN: 2HGFB2F46DH104599
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-228
- Mileage 120,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
CIVIC NATION! 1.8L 4 CYLINDER GAS SAVER! AUTOMATIC TRANSMISSION! JET BLACK ON GREY INTERIOR!! PUSH BUTTON START! 5 SPOKE EURO DESIGN RIMS WITH NEW TIRES! BLUETOOTH! BACK UP CAMERA! SPOILER! TINT AND MORE!! **
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Convenience
Windows
Exterior
Seating
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.