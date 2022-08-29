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2015 Chevrolet Volt

200,000 KM

Details Description Features

$15,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2015 Chevrolet Volt

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PREMIUM **NAVIGATION-LEATHER-CAMERA-HEATED SEATS**

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2015 Chevrolet Volt

PREMIUM **NAVIGATION-LEATHER-CAMERA-HEATED SEATS**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9151627
  • Stock #: 15 VOLT
  • VIN: 1G1RB6E42FU111675

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 15 VOLT
  • Mileage 200,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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