$15,999+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2015 Chevrolet Volt
PREMIUM **NAVIGATION-LEATHER-CAMERA-HEATED SEATS**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$15,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9151627
- Stock #: 15 VOLT
- VIN: 1G1RB6E42FU111675
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 15 VOLT
- Mileage 200,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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