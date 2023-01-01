Menu
Account
Sign In
<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><p>**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.</p><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><p>1 OWNER!! NO ACCIDENTS!! ECONOMICAL COMPACT SUV! SLEEK.. SPORTY & FUEL EFFICIENT! BUY WITH CONFIDENCE! CARFAX VERIFIED!</p><p>SPORT PACKAGE! FINISHED IN SNOW WHITE ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.4L 4 CYLINDER GAS SAVER! AUTOMATIC! FULL POWER OPTIONS!! **SUMMER AND WINTER RIMS AND TIRES INCLUDED** FULL SERVICE HISTORY AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!</p><p>TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!</p><p>COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 24 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!<br>FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUVS..AND SEDANS PLEASE VISIT....</p><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON<br>301 WESTON ROAD<br>TORONTO, ON M6N 3P1<br>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2015 Jeep Cherokee

0 KM

Details Description

$10,999

+ tax & licensing
Make it Yours

2015 Jeep Cherokee

SPORT-1 OWNER-NO ACCIDENTS-SUMMER-WINTER RIMS-TIRES

Watch This Vehicle

2015 Jeep Cherokee

SPORT-1 OWNER-NO ACCIDENTS-SUMMER-WINTER RIMS-TIRES

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 10772448
  2. 10772448
  3. 10772448
  4. 10772448
  5. 10772448
  6. 10772448
  7. 10772448
  8. 10772448
  9. 10772448
  10. 10772448
  11. 10772448
  12. 10772448
  13. 10772448
Contact Seller

$10,999

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
CALL
Used
VIN 1C4PJLAB2FW517996

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

1 OWNER!! NO ACCIDENTS!! ECONOMICAL COMPACT SUV! SLEEK.. SPORTY & FUEL EFFICIENT! BUY WITH CONFIDENCE! CARFAX VERIFIED!

SPORT PACKAGE! FINISHED IN SNOW WHITE ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.4L 4 CYLINDER GAS SAVER! AUTOMATIC! FULL POWER OPTIONS!! **SUMMER AND WINTER RIMS AND TIRES INCLUDED** FULL SERVICE HISTORY AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 24 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

Used 2015 Jeep Cherokee SPORT-1 OWNER-NO ACCIDENTS-SUMMER-WINTER RIMS-TIRES for sale in Toronto, ON
2015 Jeep Cherokee SPORT-1 OWNER-NO ACCIDENTS-SUMMER-WINTER RIMS-TIRES 0 KM $10,999 + tax & lic
Used 2020 Mercedes-Benz CLA-Class CLA 250 4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-LOADED-57KM for sale in Toronto, ON
2020 Mercedes-Benz CLA-Class CLA 250 4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-LOADED-57KM 57,000 KM $34,777 + tax & lic
Used 2016 Ford Mustang ECOBOOST FASTBACK-CAMERA-REMOTE STARTER-AUTOMATIC for sale in Toronto, ON
2016 Ford Mustang ECOBOOST FASTBACK-CAMERA-REMOTE STARTER-AUTOMATIC 188,000 KM $15,888 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory
$10,999

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2015 Jeep Cherokee