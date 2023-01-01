$10,999+ tax & licensing
2015 Jeep Cherokee
SPORT-1 OWNER-NO ACCIDENTS-SUMMER-WINTER RIMS-TIRES
2015 Jeep Cherokee
SPORT-1 OWNER-NO ACCIDENTS-SUMMER-WINTER RIMS-TIRES
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$10,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 0 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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Call Dealer
416-766-XXXX(click to show)
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