2016 Audi SQ5
3.0T-QUATTRO-TECHNIK-SPORT-NAV-CAMERA
Location
Dell Fine Cars
478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
416-252-1919
Certified
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 126,000 KM
Vehicle Description
2016 AUDI SQ5 3.0T TECHNIK QUATTRO - ABSOLUTELY GORGEOUS SQ5! ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - 2 KEYS WITH BOOKS - SOME OF THE OPTIONS INCLUDE - 21" AUDI SPORT WHEELS - NAVIGATION SYSTEM - BACKUP CAMERA - BANG & OLUFSEN AUDIO SYSTEM - PANORAMIC DOUBLE SUNROOF - DRIVER ASSIST - AUDI SIDE ASSIST - PARKING ASSIST - AUDI DYNAMIC DRIVE SELECT -DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/AUTO MODE SETTINGS - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - BI-XENON HEADLIGHTS - SPORT FLAT BOTTOM STEERING WHEEL WITH PADDLE SHIFTERS - SQ5 DOOR SILLS - SQ5 BADGING - SPORT BUCKET POWER SEATS WITH MEMORY CONTROL/LUMBAR SUPPORT - HEATED SEATS - REAR HEATED SEATS - ELECTRIC POWER TAILGATE - POWER FOLDING MIRRORS - RAIN SENSE WIPERS - LED LIGHTS - AUDI MEDIA INTERFACE - SD SLOTS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY - PRIVACY GLASS - AND SO MUCH MORE.
EXCELLENT CONDITION - NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 126,000KM - $21,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/
