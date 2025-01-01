Menu
Account
Sign In
<p>2016 AUDI SQ5 3.0T TECHNIK QUATTRO - ABSOLUTELY GORGEOUS SQ5! ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - 2 KEYS WITH BOOKS - SOME OF THE OPTIONS INCLUDE - 21 AUDI SPORT WHEELS - NAVIGATION SYSTEM - BACKUP CAMERA - BANG & OLUFSEN AUDIO SYSTEM - PANORAMIC DOUBLE SUNROOF - DRIVER ASSIST - AUDI SIDE ASSIST - PARKING ASSIST - AUDI DYNAMIC DRIVE SELECT -DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/AUTO MODE SETTINGS - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - BI-XENON HEADLIGHTS - SPORT FLAT BOTTOM STEERING WHEEL WITH PADDLE SHIFTERS - SQ5 DOOR SILLS - SQ5 BADGING - SPORT BUCKET POWER SEATS WITH MEMORY CONTROL/LUMBAR SUPPORT - HEATED SEATS - REAR HEATED SEATS - ELECTRIC POWER TAILGATE - POWER FOLDING MIRRORS - RAIN SENSE WIPERS - LED LIGHTS - AUDI MEDIA INTERFACE - SD SLOTS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY - PRIVACY GLASS - AND SO MUCH MORE.</p><p>EXCELLENT CONDITION - NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 126,000KM - $21,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/</p>

2016 Audi SQ5

126,000 KM

Details Description Features

$21,900

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2016 Audi SQ5

3.0T-QUATTRO-TECHNIK-SPORT-NAV-CAMERA

Watch This Vehicle
13136875

2016 Audi SQ5

3.0T-QUATTRO-TECHNIK-SPORT-NAV-CAMERA

Location

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

  1. 1762122852
  2. 1762122852
  3. 1762122853
  4. 1762122852
  5. 1762122853
  6. 1762122853
  7. 1762122853
  8. 1762122853
  9. 1762122853
  10. 1762122853
  11. 1762122853
  12. 1762122853
  13. 1762122853
  14. 1762122853
  15. 1762122853
  16. 1762122853
  17. 1762122853
  18. 1762122853
  19. 1762122853
  20. 1762122853
  21. 1762122853
  22. 1762122853
  23. 1762122853
  24. 1762122853
  25. 1762122853
  26. 1762122853
  27. 1762122853
  28. 1762122853
  29. 1762122853
  30. 1762122853
  31. 1762122853
  32. 1762122853
  33. 1762122853
  34. 1762122853
  35. 1762122854
  36. 1762122854
  37. 1762122854
  38. 1762122854
  39. 1762122854
  40. 1762122854
  41. 1762122853
  42. 1762122854
  43. 1762122853
  44. 1762122854
  45. 1762122853
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$21,900

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
126,000KM
Excellent Condition
VIN WA1LCAFP2GA010137

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 126,000 KM

Vehicle Description

2016 AUDI SQ5 3.0T TECHNIK QUATTRO - ABSOLUTELY GORGEOUS SQ5! ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - 2 KEYS WITH BOOKS - SOME OF THE OPTIONS INCLUDE - 21" AUDI SPORT WHEELS - NAVIGATION SYSTEM - BACKUP CAMERA - BANG & OLUFSEN AUDIO SYSTEM - PANORAMIC DOUBLE SUNROOF - DRIVER ASSIST - AUDI SIDE ASSIST - PARKING ASSIST - AUDI DYNAMIC DRIVE SELECT -DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/AUTO MODE SETTINGS - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - BI-XENON HEADLIGHTS - SPORT FLAT BOTTOM STEERING WHEEL WITH PADDLE SHIFTERS - SQ5 DOOR SILLS - SQ5 BADGING - SPORT BUCKET POWER SEATS WITH MEMORY CONTROL/LUMBAR SUPPORT - HEATED SEATS - REAR HEATED SEATS - ELECTRIC POWER TAILGATE - POWER FOLDING MIRRORS - RAIN SENSE WIPERS - LED LIGHTS - AUDI MEDIA INTERFACE - SD SLOTS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY - PRIVACY GLASS - AND SO MUCH MORE.

EXCELLENT CONDITION - NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 126,000KM - $21,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/

Vehicle Features

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Blind Spot Monitor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Mechanical

Power Steering
Push Button Start

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights
SiriusXM Radio

Convenience

Proximity Key

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Dell Fine Cars

Used 2018 Alfa Romeo Stelvio ***SOLD*** for sale in Toronto, ON
2018 Alfa Romeo Stelvio ***SOLD*** 0 $CALL + tax & lic
Used 2012 Mercedes-Benz S-Class S550-LWB-AMG SPORT PKG-REAR ENTERTAINMENT-1 OWNER for sale in Toronto, ON
2012 Mercedes-Benz S-Class S550-LWB-AMG SPORT PKG-REAR ENTERTAINMENT-1 OWNER 115,000 KM $20,900 + tax & lic
Used 2016 Lincoln MKX RESERVE-AWD-NAV-360 CAM-PANO ROOF-1 OWNER for sale in Toronto, ON
2016 Lincoln MKX RESERVE-AWD-NAV-360 CAM-PANO ROOF-1 OWNER 92,000 KM $18,900 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Dell Fine Cars

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dell Fine Cars

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-252-XXXX

(click to show)

416-252-1919

Quick Links
Directions Website Inventory
$21,900

+ taxes & licensing>

Dell Fine Cars

416-252-1919

2016 Audi SQ5