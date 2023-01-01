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2016 Honda Civic

190,000 KM

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190,000KM
Used
  • Listing ID: 10007175
  • Stock #: W23-126
  • VIN: 2HGFC4A57GH401247

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-126
  • Mileage 190,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

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