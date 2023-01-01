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416-766-2277
2016 Honda Civic
COUPE LX *6 SPD MANUAL-CAMERA-HEATED SEATS-RIMS-FINANCE*
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$12,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10007175
- Stock #: W23-126
- VIN: 2HGFC4A57GH401247
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-126
- Mileage 190,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
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