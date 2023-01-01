Menu
Account
Sign In
Back

2016 Hyundai Elantra

168,000 KM

Details Description Features

$9,888

+ tax & licensing
Make it Yours
$9,888

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2016 Hyundai Elantra

2016 Hyundai Elantra

GT HATCBACK-6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-CERTIFIED!!

Watch This Vehicle

2016 Hyundai Elantra

GT HATCBACK-6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-CERTIFIED!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller

$9,888

+ taxes & licensing

168,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9566524
  • Stock #: 16 ELANTRA GT
  • VIN: KMHD25LH7GU297387

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 16 ELANTRA GT
  • Mileage 168,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? CHECK OUT THIS SPORTY ELANTRA GT HATCHBACK!!!

FINISHED IN ELECTRIC BLUE ON BLACK INTERIOR!! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL GAS SAVER! 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION!! POWER WINDOWS AND LOCKS! ICE COLD AIR!! LIKE NEW WINTER TIRES AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **7.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Floor mats
Rear Bench Seat
Cargo shade
Daytime Running Lights
Steel Wheels
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Defrost
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
A/C
Adjustable Steering Wheel
Wheel Covers
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2019 Tesla Model 3 S...
 83,000 KM
$39,777 + tax & lic
2014 Ford Mustang GT...
 56,000 KM
$31,900 + tax & lic
2010 Subaru Outback ...
 140,000 KM
$10,990 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory