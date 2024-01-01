$10,990+ tax & licensing
2016 Nissan Rogue
SV AWD-HEATED SEATS-CAMERA-ALLOYS-NEW BRAKES**
2016 Nissan Rogue
SV AWD-HEATED SEATS-CAMERA-ALLOYS-NEW BRAKES**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$10,990
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # M23-346A
- Mileage 180,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Exterior
Media / Nav / Comm
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Additional Features
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Call Dealer
416-766-XXXX(click to show)
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