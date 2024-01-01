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2016 Nissan Rogue

180,000 KM

Details Description Features

$10,990

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2016 Nissan Rogue

SV AWD-HEATED SEATS-CAMERA-ALLOYS-NEW BRAKES**

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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180,000KM
Used
VIN 5N1AT2MV8GC761859

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # M23-346A
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights

Media / Nav / Comm

CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Pass-Through Rear Seat

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
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